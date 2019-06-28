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Каролина Савенко: мы понимали, что наших ресурсов не хватит, решили взять тактику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Скрэтч вновь принес медаль нашим спортсменам на велотреке. 28 июня Анна Терехова в этой дисциплине заняла третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
А вот наша женская команда остановилась в шаге от третьего места в гонке преследования. Девушки за бронзу сражались с польками, но обогнать их у белорусок не получилось. В итоге – четвертое место.
В заезде первого раунда наши девушки установили новый национальный рекорд в командной гонке преследования.
Каролина Савенко, участница II Европейских игр:
Аналогично в командной гонке преследования выступали и наши парни. Со швейцарцами они сражались за бронзовые награды и уступили соперникам на круг.
Также на велотреке шестое место в гонке по очкам занял Роман Романов.
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Новости Беларуси. Скрэтч вновь принес медаль нашим спортсменам на велотреке. 28 июня Анна Терехова в этой дисциплине заняла третье место, сообщили в программе...
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