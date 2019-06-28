Да пребудет с тобой сила: тест-драйв Mercedes-Benz GLS, одного из самых дорогих кроссоверов планеты

Источник материала: Tut.by

Роскошные автомобили — это в первую очередь атрибут силы, атрибут власти и успеха, а уже во вторую — средство передвижения. Как в древние времена было принято украшать грудь когтями побежденного медведя, так и сейчас успехи оценивают по припаркованному автомобилю. Хочешь просто возить семью — купи Lada Largus. Хочешь, помимо этого, продемонстрировать силу — купи Merсedes-Benz GLS.





В развитых странах эта тенденция развита меньше, а в постсоветских — культ статуса автомобиля. Поэтому я смотрю на Mercedes-Benz GLS в лучах заходящего солнца — и не сомневаюсь в успехе. На эту модель молятся на основных рынках: в Китае, Америке, странах СНГ и Эмиратах. Во всех странах, где автомобиль является визитной карточкой владельца. Так о чем говорит «визитка» в виде Mercedes-Benz GLS?

— GLS совмещает качества люкс-модели с характеристиками вседорожника, — рассказывают на презентации создатели. — Мы создали по-настоящему премиальный интерьер, который сочетается с практичностью большого SUV и самыми современными технологиями. На наш взгляд, GLS — лучший из созданных нами автомобилей.





Если перевести посыл на простые слова, которые звучали за ужином, — GLS догнал Range Rover в «премиальном» ощущении салона, стал сильно лучше на бездорожье, поспорит с Audi в технологиях,и уж точно не уступит BMW в динамике. Что ж, проверим, так ли это.

Уходящая сила





Цифры «580» на задней части автомобиля означают, что под капотом — последний из могикан. Настоящий бензиновый V8. 4 литра, битурбо на 489 л.с. Еще 22 л.с. отдает при резком разгоне электромотор системы EQ Boost — V8 оснастили небольшим стартер-генератором, который помогает экономить топливо и разгоняться. И как хорошо, что электромотор совсем не влияет на «бензиновые» ощущения от GLS. Этот мотор бесподобен на спорткарах и легких машинах Mercedes-Benz, и он великолепен в большом и тяжелом GLS. V8 битурбо — лучшее, что есть сейчас у бренда Mercedes-Benz. И скоро его вообще не станет. Они исчезнут, эти моторы, — уступят место электродвигателям. О временах, когда нас будоражил звук сгорающей нефти, останется только вспоминать.



Разгон версии GL 580 можно описать словом «пушечный». Это невероятное ощущение, когда машина длиной больше пяти метров приседает на задние колеса — и начинает взлетать

Педаль газа со старта в пол, GLS приседает на корму — и далее как в драг-рейсинге, 580-й стремительно превращается в точку на горизонте под аплодисменты толпы.

Скажу так. Если покупать GLS для удовольствия, не для езды по магазинам и детским садам, — нужно покупать только «580». С этим мотором ты заглядываешь в мир, в котором немецкие инженеры научились обманывать законы физики. Первая, вторая, третья, четвертая передача — и перед поворотом снова третья… GLS с V8 битурбо просит, молит ехать быстро. Он благородно урчит на низких, он беснуется на высоких оборотах, версия «580» — хлопок дверью уходящих со сцены больших бензиновых моторов. За такими машинами позже будут охотиться коллекционеры, как сейчас за W124 500E.

Безмолвный разгон электромоторов никогда не даст столько удовольствия, как звук «правильного» бензинового V8.



GLS 580, несмотря на размеры и массу, принесет удовольствие и в поворотах. Кренов нет, руль информативен, двигатель рычит — что еще нужно для драйверского счастья?

Оргазм с V8 стоит испытать, потому что в будущем он не повторится: электричество смотрит нам в лицо, нынешние поколения ДВС будут последними с прямой сексуальной связью коленвала и приводов колес. Все, такое вино в погребе закончилось, нам предлагают последний бокал.

И он хорош

Шасси тоже соответствует возможностям мотора: мы ездили по американским хайвеям, петляли по горным серпантинам, и не было даже намека на то, что управляешь авианосцем. Шасси GLS претендует на звание одного из самых совершенных в мире, но об этом позже.





Сейчас пара слов о базовой версии GLS 450. Рядный шестицилиндровый трехлитровый бензиновый мотор, турбонаддув, 367 «лошадок» плюс все те же 22 электрических, 500 Нм крутящего момента + 250 электрических Нм. 6,2 секунды с 0 до 100 км/ч, 246 км/ч «максималки». В цифрах ТТХ выглядят неплохо. Но с базовым мотором проблема та же, что у конкурента BMW X7: о базовом двигателе нужно забыть. Он едет, он тянет, он во всем хорош — но мы ведь не отдаем 100 тысяч долларов, чтобы купить просто хороший автомобиль? Мы ведь хотим купить божественный, идеальный автомобиль — а с базовым мотором GLS просто едет. Исчезает ощущение победителя законов физики, а мы ведь именно этого хотим от флагманского Mercedes-Benz, верно?



На нашем рынке GLS — символ статуса, власти и престижа. В Америке эти машины часто покупают домохозяйки, которым мы и рекомендуем базовую версию GLS 450

Здесь, в Америке, трехлитровый бензиновый мотор будет к месту: тысячи мам отвозят на таких автомобилях детей в школы, и в цивилизации больших штрафов и жесткого соблюдения ПДД такой GLS будет уместен. Но он не божественен. Он просто с мотором. И если покупать просто мотор, тогда нужно обратить внимание на дизель.



Трехлитровый, рядный шестицилиндровый дизель — классика от Mercedes-Benz. Классика мощности и экономичности

Дизель доступен в двух версиях: GLS 350 d и GLS 400 d, мощностью соответственно 286 и 330 л.с. Двигатель ожидаемо хорош. Сейчас на дизель ополчились экологи, но других альтернатив под капотом большого кроссовера нет. Он тих и незаметен, он тянет в любую гору и с любым прицепом, при этом сидит на строгой топливной диете: расход топлива по трассе не превышает 8 л. Герой немецких автобанов и кумир всех, кому нужно много ездить. Минск — Москва — Берлин — Минск на дизельном GLS проедешь, не заметишь и попросишь еще одну дальнюю поездку.



Полного бака дизельной версии хватит более чем на 1200 км по трассе. Электромобилям такая автономность и не снилась

Подытоживая по моторам: 580-я версия с V8 войдет в историю и автомобильные музеи. Дизельная будет самой популярной среди рачительных людей. Базовый бензиновый GLS 450 лучше оставить иллюстрацией в каталогах. Он не раскрывает весь потенциал модели.

Волшебная сила E-ACTIVE BODY CONTROL

Мы много рассуждаем о силе в этом тест-драйве. А если спросить, оглядываясь на всех конкурентов, в чем сила нового Mercedes-Benz GLS, брат? Брат тебе ответит: в подвеске. Хороший дизайн, мощные и звучащие моторы, роскошные салоны есть у всех конкурентов в этом классе. Но такой подвески нет ни у кого: именно в подвеске заключается уникальность GLS.



На ходу можно менять жесткость демпфирования и менять клиренс — этим никого не удивить. Чудеса начинаются при заказе системы E-ACTIVE BODY CONTROL

Все GLS для нашего рынка в стандартной комплектации оснащаются адаптивной пневмоподвеской. Работает она изумительно: даже базовые версии GLS радуют отличной плавностью хода. В любой конфигурации, в любой комплектации GLS обеспечивает потрясающую плавность хода. Даже с 23-дюймовыми колесами!

Но если заказать E-ACTIVE BODY CONTROL, к плавности хода добавляется щепотка волшебства. Выбрав в меню режим CURVE, в поворотах можно испытать когнитивный диссонанс! Системы с активными стабилизаторами давно используют Porsche и другие конкуренты, но такое волшебство встречается мне впервые. GLS в виражах не просто сопротивляется кренам. Он наклоняет свое огромное тело внутрь поворота! Здоровенный кроссовер перекладывается из одного виража в другой, словно мотоцикл. Стоит ли говорить, что автомобиль мониторит состояние дороги, автоматически настраивает плавность хода, и все это вместе дает уже забытое чувство настоящего Mercedes-Benz. W140 по плавности хода и ощущениям от езды сильно отличался от всех автомобилей на планете, GLS — аналогично. Другого такого шасси я не припомню.

Также E-ACTIVE BODY CONTROL может волшебным образом «выпрыгивать» автомобиль на бездорожье. Эта интересная функция пригодится арабам в песке их пустынь, в наших условиях, думаю, все ограничится просмотром ролика в YouTube да разовым экспериментом на пляже Минского моря. Впрочем, с E-ACTIVE BODY CONTROL мы познакомились еще во время тест-драйва нового поколения Mercedes GLE.

У GLS подвеска настроена по-царски, такое ощущение, что основное время разработчики потратили на шлифовку шасси.



Степень «антикрена» можно регулировать через меню: не всем привычно, когда такой большой автомобиль абсолютно не кренится в поворотах. Поэтому есть ступенчатая регулировка через меню

Рулевое управление у GLS по нынешним временам прекрасно. Руль информативен, понятен — за рулем, черт возьми, приятно! Сейчас это большая редкость. Шасси Mercedes-Benz претендует на звание лучшего в классе. В этом главное отличие GLS от конкурентов.

Сила технологий

Я рассказал вам о моторах, рассказал о волшебной подвеске — но в современном мире это уже не так важно. Согласитесь, когда автомобиль едет сам, не все ли равно, что у него под капотом и сколько там передач? Передач, кстати, девять, но что чувствует водитель за рулем — это тренд уходящего времени, а в будущем гораздо важнее, что может автомобиль в плане коммуникации с владельцем.



Система MBUX позволяет владельцу разговаривать с автомобилем, достаточно произнести «Хей, Мерседес» — и GLS подскажет даже прогноз погоды

Экран вместо панели приборов, экран на центральной консоли и MBUX позволяют вообще забыть о привычных кнопках. Они у GLS есть, функцию выполняют исправно, но почти все можно попросить у автомобиля вслух. Искусственный интеллект MBUX обучаемый, он запоминает привычки водителя. Он пытается предугадать его желания — и, отдав GLS на волю автопилота, мы с коллегой несемся к светлому будущему, общаясь с новым Mercedes-Benz.

— Хей, Мерседес, когда ты уже все будешь делать сам?

Пока это первые шаги на пути к полной автономности, но по факту через 10−15 лет автомобиль станет нашим другом. В прямом смысле: профиль MBUX с историей отношений можно переносить из машины в машину. Он будет «оживать» в каждом последующем Mercedes-Benz, а возможности искусственного интеллекта — расти. Поэтому вы наверняка сможете обсудить, как впервые познакомились в 2019-м, когда «ваш» MBUX «жил» в вашем новом GLS. Как вместе отвозили детей в школу, забирали жену из роддома и как вместе переживали новость о том, что в 2030-м бензиновым машинам запретили выезжать на дороги общего пользования…

Жестами с GLS тоже можно общаться, но это не так удобно, как голосовое управление.





Также впечатлил набор из круиз-контроля и автопилота. GLS, как и все новые машины, какое-то время может ехать сам. В пространстве ориентируется адекватно, видит даже самую плохую разметку. Но главное отличие GLS от баварского конкурента — рулевое управление одергивает водителя очень интеллигентно, если тот пытается выехать из разметки полосы. Баварские железые кони сейчас в буквальном смысле бьют водителя по рукам. Mercedes-Benz спокойнее, он просто отворачивает тебя от сплошной линии разметки. С круиз-контролем сейчас новый уровень: он не только держится за впередиидущим автомобилем, но способен сам повернуть. Ситуация: едем по трассе, нужно свернуть. Навигация говорит «поверните направо» — просто включаешь указатель поворота, GLS сам поворачивает в полосу для поворота, сам поворачивает и сам разгоняется далее до разрешенной за поворотом скорости! Это фантастика.

Понятно, что у GLS есть весь набор помощников: автоматическая парковка, автоматическая парковка с большим прицепом и так далее, и тому подобное. Но автопилот, который сам поворачивает и оттормаживается перед поворотом, соблюдает и учитывает все знаки — вещь посильнее ноктюрнов Шопена. Запоминается больше всего.

Сила комфорта

Автомобиль будущего — это уютная квартира на колесах, которая едет без участия водителя, и GLS почти такой. Тест-драйв проходил в Америке, джет-лаг, постоянно хочется спать. Поэтому я то и дело отпускал руль, клевал носом — и взбадривался массажем водительского сиденья. Как и положено флагману, уровень комфорта у GLS потрясающий.



Спасибо Mercedes-Benz за массаж. Он доступен для пассажиров первого и второго ряда сидений

Недостаток только один: слишком шумная система вентиляции. Она шумит и спереди, и сзади, рука то и дело тянется к кнопке, чтобы уменьшить скорость вращения вентилятора. Для флагманской модели это проблема, надеюсь, это недостаток первых экземпляров.





На заднем ряду сидений все в порядке. Сзади могут стоять два раздельных кресла с подлокотниками, и это хороший выбор. Таким креслам тоже доступны массаж и вентиляция. Задний ряд может быть сплошным — но и ему доступны все регулировки, можно двигаться взад-вперед, можно изменять наклон спинки. И, наконец, есть третий ряд. Места там немного, но сидеть можно. «Галерке» доступен подогрев, отдельный кондиционер и отопитель, и подстаканники — Америка, куда без них.





Комфорт — это в том числе и багажник, который при сложенных сиденьях вырастает в объеме до 2400 литров. Комфорт — это и удобство посадки в высокий автомобиль. И электрорегулировка складывания сидений. Уровень комфорта — высочайший. Положение обязывает.

— Мы называем нашу машину «S-классом среди кроссоверов» — говорят создатели, и комментарии здесь излишни.

Бездорожье

Ммм, вы уверены, что, купив машину за 200−300 тысяч белорусских рублей, человек поедет на бездорожье? Хотя конструкторы предусмотрели и такой вариант.





Из плюсов:

— Понижающая передача. Машин с «понижайкой» на рынке практически не осталось.

— «Выпрыгивающая» функция подвески.

— Гидропневматическая подвеска, работающая с каждым колесом: можно увеличить дорожный просвет, например, только сзади слева!

На презентации было заметно, как мерседесовцы старались, очень старались показать, что по проходимости GLS не уступает «большим» Range Rover. Он и правда не уступает. Но нужно ли вообще бездорожье таким автомобилям? Асфальтированные дороги сейчас есть практически везде.

Сила Mercedes-Benz

Что в итоге? Попробую сформулировать три вещи, которые запоминаются после знакомства с GLS.

— Интеллигентность. Не буду долго обсуждать дизайн, но замечу, что создатели BMW X7 и Mercedes-Benz GLS выбрали диаметрально противоположные посылы. Х7 олицетворяет собой агрессию и власть, своими гиперноздрями фальшрадиаторной решетки он доминирует и подавляет. GLS другой — классический, спокойный. Интеллигентно сильный. Эта ниша всегда была прерогативой больших Range Rover, теперь у них появился достойный конкурент.





— Роскошность. В дорогих версиях GLS предлагает королевский комфорт для задних пассажиров: кресла с массажем, вентиляцией и подогревом, обилие экранов и пультов, и все это завернуто в дорогие ковры и кожу.

— Абсолютная универсальность. Благодаря напичканности инновационными системами этот автомобиль может все. Он может с задором раллийной машины лететь по серпантину, он может перевозить бабушкину мебель и детские коляски, он может ехать 200 км/ч так, что даже теща не заметит превышения лимита, он может быть быстрым, может быть тихим, может быть каким угодно, привозя при этом в дизельной версии расход не более 10 литров на 100 км.

И не забывайте о магии трехлучевой звезды, это тоже великая сила, притягивающая взгляды. Все вместе сливается в Силу, определение которой сформулировано в кодексе джедаев. «Нет волнения — есть покой. Нет невежества — есть знание. Нет страсти — есть безмятежность. Нет хаоса — есть гармония».

Лучше о новом GLS и не скажешь.

Нам запомнилось



У GLS рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления, Сх всего 0,32. Для такой большой машины — достижение



Вид сзади. Многим не нравятся задние фонари. Мне сначала тоже не нравились, но за два дня — привык



GLS — король автобанов. Шумоизоляция, плавность хода, разгонная динамика и экономичность — все при нем. В долгих поездках получаешь чистый, неразбавленный кайф



Американские дороги не лучшие в мире, но все неровности растворяются в шасси GLS. Мелкие и средние трещины и ямы он просто не замечает. Настоящий Mercedes



Особенность интерьера — ручки на центральной консоли. Вряд ли пригодятся, но — красиво



Руль классный. Жаль, что скоро станет совсем не нужен



На панель приборов можно выводить любую информацию и все настраивать под себя



По традиции "Мерседеса" регулировка сидений — кнопками на дверях. Удобно. Вместе с подогревом сидений включается подогрев обшивок дверей и центрального подлокотника



Чтобы пробраться на третий ряд сидений, нужно сложить второй. Понятно, с помощью электропривода



Версию с цельным рядом сидений можно заказать с пакетом повышенной комфортности. Тогда появятся мониторы в спинках передних сидений, переносной планшет в центральном подлокотнике, MBUX, дополнительные USB-порты и многое другое



Сиденья складываются с помощью кнопки. Можно сложить вместе, можно по одному



Пассажирам третьего ряда сидений не позавидуешь, но ездить можно



Даже с тремя рядами сидений остается большой багажник. Это заслуга длины более пяти метров и рекордной колесной базы — 3135 мм



Настройки поведения автомобиля в GLS не для галочки. Характер автомобиля очень меняется, «комфорт» и «спорт» отличаются разительно. Не забываем о режиме curve, в котором машина не кренится от слова "совсем"



Индивидуальные настройки есть даже для езды по бездорожью. Но вы уверены, что они пригодятся? Даже в сильно подержанном виде будет очень жаль портить всю эту красоту в грязи



По бездорожью GLS валит крепко и комфортно. Подвеска очень мягкая и энергоемкая, кузов не скрипит



С опциональным «офф-роад-пакетом» и «понижайкой» GLS превращается в серьезный внедорожник, при этом E-ACTIVE BODY CONTROL индивидуально работает с каждым колесом, сохраняя дорожный просвет на максимальном уровне



«Понижайка» включается простым нажатием кнопки. Интересно, что она вообще осталась! Как объясняют мерседесовцы, она может понадобиться для маневров с тяжелым прицепом или лодкой



Впервые автоматическую парковку с прицепом показал Range Rover, теперь она появилась в больших кроссоверах Mercedes-Benz. Работает идеально



Из интересных опций нам запомнилась «Car wash» — нажатие кнопки, и автомобиль:

— складывает наружные зеркала

— закрывает окна и люк

— отключает датчик дождя, чтобы не сработали дворники

— отключает датчики парктроника, чтобы не было ложных срабатываний

— включает режим рециркуляции климат-контроля и камеры кругового обзора, чтобы облегчить водителю заезд-выезд

— все возвращает в исходное состояние, как только автомобиль выедет из автомойки и наберет скорость 20 км/ч



О времена, о нравы: размер задних шин у топовых версий GLS — 325/35 R23. 23 дюйма!

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC Рабочий объем, см3 3982 Максимальная мощность, л. с. 489+22 Максимальный крутящий момент, Нм 700+250 Максимальная скорость, км/ч 250 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 5,3 Расход топлива, л/100 км (средний) 9,8−10,1 Длина, мм 5207 Ширина, мм 1956 Высота, мм 1823 Колесная база, мм 3135 Клиренс, мм 215