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Беременная женщина в Алабаме получила 5 выстрелов в живот. Ее обвинили в смерти ребенка и хотят посадить

29.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Алабаме, где недавно был принят закон о практически полном запрете абортов, произошел шокирующий случай. Беременную женщину, которая получила выстрел в живот на 5-ом месяце беременности, обвинили в смерти плода, — пишет The Guardian.


Фото: Reuters

А случилось вот что: 27-летняя Марша Джонс на середине срока беременности встретилась со своей знакомой Эбони Джемисон. Между женщинами произошел конфликт, во время которого Эбони достала пистолет и выстрелила в живот Марше.

Женщина чудом не погибла: все произошло на улице, возле магазина, и прохожие вовремя вызвали скорую помощь. Однако после восстановления от ранения и потери ребенка Маршу ждала неприятная новость: ей предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве не рожденного ребенка.


Фото: bustle.com

«Расследование показало, что единственной истинной жертвой в этом был нерожденный ребенок, — сказал лейтенант Дэнни Рейд. — Именно мать ребенка инициировала ссору, которая и привела к смерти ее собственного ребенка».

Чтобы не отбывать тюремный срок, Марше нужно выплатить 50 тысяч долларов, в то время как женщина, которая в нее стреляла, уже вышла на свободу, поскольку с нее сняты обвинения.

Этот случай по-настоящему взбудоражил активистов правозащитного фонда Yellowhammer, которые написали:

«Марша Джонс была обвинена в убийстве за потерю беременности после того, как был получила 5 выстрелов в живот! Мы собираемся вытащить Маршу из тюрьмы и помочь ей решить все юридические вопросы. То, что сейчас происходит, ярко демонстрирует, чего стоят права бедной темнокожей женщины в 2019-ом году».

 
Теги: Новости
 
 
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В Алабаме, где недавно был принят закон о практически полном запрете абортов, произошел шокирующий случай. Беременную женщину, которая получила выстрел в живот на...
 
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