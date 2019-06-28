4 популярных вопроса на собеседованиях и как на них не стоит отвечать

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Каждое собеседование при поиске работы — особенное и индивидуальное. Однако существует набор вопросов, которые задают почти все интервьюеры. Не потому что спросить больше нечего и фантазии не хватает, а потому что именно они позволяют HR-специалисту оценить сильные и слабые стороны кандидата.





Какие это вопросы, как на них правильно отвечать и, самое главное, как избежать неприятных ошибок, объясняет Екатерина Котова, консультант направления HR, Legal, Office Support международной рекрутинговой компании Hays.

Вопрос 1. Вы можете немного рассказать о себе? Во-первых, этот вопрос сразу показывает ваши навыки самопрезентации. О себе говорить непросто, и интервьюер хочет посмотреть, как вы это будете делать. Во-вторых, собеседник должен от вас услышать, какие именно детали, вехи в своей карьере вы считаете наиболее важными и ценными. Это нужно, чтобы понять, совпадают ли ваши приоритеты с тем, что нужно компании. Как лучше отвечать Коротко и емко в хронологическом порядке расскажите о себе. Начните со своего образования, дополнительных курсов и тренингов. В одном-двух предложениях опишите основные места работы и главные достижения в этот период вашей жизни. Если у вас больше 10 лет профессионального опыта, стоит обозначить достижения за последнюю декаду, поскольку они наиболее актуальны. Закончите рассказ планами на будущее и тем, чего вы ждете от себя и своей карьеры в ближайшее время. Основные ошибки и работа над ними Главная и самая распространенная ошибка при ответе на этот вопрос — время, которое занимает презентация. Она не должна быть дольше 3-4 минут. Кратко, бодро и не задумываясь — вот основные правила рассказа о себе. Кроме того, стоит помнить: лучшая импровизация - это подготовленная импровизация. Второй ошибкой можно смело назвать хаотичность и перескакивание с мысли на мысль. Как уже сказано выше, придерживайтесь хронологического порядка и не перебивайте самого себя. Заканчивайте каждую мысль и начатую фразу. Для того чтобы рассказ звучал непринужденно, его надо отрепетировать вслух, а ещё перед кем-нибудь из друзей или знакомых. Вопрос 2. Почему вы выбрали именно нашу компанию? Этот вопрос задается для того, чтобы изучить мотивацию кандидата. Действительно ли человеку хочется работать именно в этой организации или он случайно попал на собеседование? Рекрутер смотрит, что вы знаете о компании, что для вас важно при выборе работодателя. На этом этапе ваш собеседник стремится понять, что вас мотивирует и совпадают ли ваши ценности с корпоративными установками. От этого будет зависеть, как хорошо вы впишетесь в коллектив и как долго сможете проработать в компании. Как лучше отвечать Ответ на вопрос должен быть максимально конкретным. Нужно четко понимать, что вас привлекает на потенциальной работе, каких целей вы хотите достичь, трудясь там, решение каких задач перед собой ставите. До собеседования внимательно изучите компанию, в которую идете на интервью. Посмотрите информацию на официальном сайте, в социальных сетях, имеющиеся данные в СМИ. Изучите проекты, посмотрите на сотрудников. Если кто-то из ваших знакомых сейчас трудоустроен в этой компании, поговорите с ним, обсудите плюсы и минусы работы. Основные ошибки и работа над ними Самая распространённая ошибка — ответ: «Мне не особенно важна компания/работа/задачи, мне важны деньги». Можете быть уверены: озвучив это, работу именно в этой компании вы не получите. Еще одна ошибка — сказать, что у вас не было времени изучить и понять компанию, поскольку вы сами её не выбирали, а вас пригласили на собеседование. Это показывает неуважительное отношение к рекрутеру, фирме и своему собственному будущему. Именно поэтому готовьтесь, изучайте, старайтесь. Топ-3 ошибок замыкают «социально желаемые» ответы: «мне важно профессиональное развитие», «меня привлекает бренд компании», «мне интересны задачи на этой роли». В этом нет ничего плохого, но это неконкретно: после такого ответа поставленный рекрутером вопрос по-прежнему остается открытым. Адаптируйте свой ответ, конкретизировав, что именно вас привлекает в бренде, какое именно развитие вам важно и как вы планируете его получить в этой конкретной компании, что именно вас привлекло в задачах на рассматриваемой позиции.

Вопрос 3. Почему мы должны взять именно вас?

Этот вопрос задают, чтобы понять, какую пользу вы принесете организации, а точнее, какую пользу хотите принести. Многие думают, что их в этот момент будут сравнивать с другими кандидатами, но это не совсем так: на этом этапе важна уникальность и собственная профессиональная ценность конкретного кандидата.

Как лучше отвечать

Я советую строить ответ на этот вопрос по принципу бутерброда. Сначала рассказываете про свои сильные стороны, дальше говорите о слабых сторонах, а заканчиваете опять сильными. Такой баланс важен, чтобы собеседнику не казалось, что вы себя перехваливаете. Вы дадите рекрутеру возможность оценить свою объективность и умение посмотреть на себя со стороны. Однако закончить рассказ стоит на позитивной ноте, чтобы оставить положительное впечатление.

Расскажите о конкретных результатах, которых вы готовы достичь на потенциальной работе, новых клиентах, которых хотите привлечь, проектах, которые будете инициировать. Затем скажите, в каких областях вы бы хотели «подтянуться» и что конкретно для этого предпринимаете. Завершайте ответ примерами с вашей последней работы, перечислив все основные достижения.

Основные ошибки и работа над ними

Одна из ошибок, которую я регулярно вижу на собеседованиях, — ситуация, когда кандидат начинает узнавать о других соискателях. Человек пытается себя сравнить с другими, совершенно не известными ему людьми, сам себя демотивирует и расстраивается. Некоторые кандидаты доходят до настоящей обиды на компанию, рекрутера и весь белый свет, бросая фразы «мне все равно», «можете и не брать».

Другая ошибка — упор на ваши гибкие навыки, soft skills. Они, безусловно, имеют значение. Для потенциального работодателя будут важны и ваша целеустремлённость, и ответственность, и коммуникабельность. Однако на данном этапе все эти качества доказать никак нельзя, а вот тот факт, что вы увеличили объем продаж на 30%, привели новых ключевых клиентов и подписали несколько новых контрактов, — результат измеримый и привлекательный для будущего работодателя (и его можно проверить, обратившись к предыдущему работодателю — во всяком случае, частично).

Вопрос 4. Почему вы ищете новую работу?

Этот вопрос нужен, чтобы выяснить, какие критерии для сотрудника оказываются ключевыми при принятии решения об уходе. Является ли оно окончательным и взвешенным, или человек пока не до конца определился. Также на входе важно оценить, каким будет потенциальное расставание с предыдущим работодателем - по собственному желанию, соглашению или увольнение.

Как лучше отвечать

Здесь тоже важно мыслить конкретно, рассказывать о реалистичных целях на будущее. Подумайте о том, что вы по-настоящему не можете получить на текущем месте работы и почему вам так необходимо ее поменять. Спокойно с благодарностью расскажите о приобретённом опыте и о том, что в конкретный момент времени служит для вас стимулом выйти на рынок труда.

Ответ на этот вопрос покажет в вас зрелого человека, который не боится ответственности за свои решения. Если расставание с компанией происходит не по вашей инициативе или по сокращению - прокомментируйте причины, избегая острых углов, но честно. Покажите, какой опыт вы из этого вынесли, чему научились, чтобы завершить ответ на хорошей ноте.

Основные ошибки и работа над ними

Самая главная ошибка - негатив по отношению к предыдущему/текущему месту работы. Во-первых, это индикатор вашего стиля мышления. Во-вторых, где гарантия для новой компании, что к ним вы будете относиться иначе?

Другая ошибка - сообщать потенциальному работодателю «я не рассматриваю варианты, просто интересно узнать, что есть на рынке» или «расскажите, что у вас есть, и я подумаю». Если сегодня вы оказались на собеседовании, значит, интерес у вас всё же есть, а вот у работодателя он может пропасть. Может сложиться впечатление, что соискатель неискренен, не определился со своими целями или не замотивирован и оказался на встрече случайно.

Приводя причины поиска новой работы, не стоит уходить в абстрактное будущее с нереалистичными пожеланиями или противоречиями. Например, одновременно хотеть сменить индустрию, получить новый функционал, повышение и увеличение дохода - здорово, но работодатель может ожидать более гибкого подхода и приоритизации. Так же неоднозначно выглядит, например, желание получить новые задачи в сочетании с готовностью рассмотреть аналогичную роль.