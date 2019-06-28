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Говорим «да» шортам, пестрым рубашкам и даже панамкам. Что будут носить все мужчины этим летом

29.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изменения в мужской моде — вещь едва уловимая. Несмотря на то, что каждый год дизайнеры выпускают на подиум необычные, смелые и порой безумные мужские коллекции, в реальной жизни мужчины очень консервативны в одежде и с неохотой примеряют на себя что-то новое.

Об авторе:

Стилист Екатерина Кулеш

— Но я рискну рассказать вам о модных тенденциях этого лета и предложить оценить их. Я не призываю идти и покупать! Тем более, если это вам не близко. Но одним глазом поглядывать, что происходит на мировых подиумах и в стритстайле, я бы рекомендовала: предупрежден, значит вооружен.

Панама

Из детских садов и дачных участков она уверенно перекочевала на полки наших магазинов. Пока в городе не часто увидишь парней и даже девушек в панаме, но популярные модники со всего мира активно примеряют этот тренд. А значит, он может оказаться в вашем гардеробе в ближайшие сезоны. Панама хорошо сочетается с расслабленным casual-стилем (джинсы, майки, рубашки) и спортивным.

Поясная сумка


Когда пару лет назад в широкой продаже появились поясные сумки, только ленивый не высказал свое «фе». Но спустя время аксессуар не потерял своих позиций, а значит, стоит к нему присмотреться. Эта сумка стала отличной альтернативой борсеткам, рюкзакам и отвисшим от вещей карманам. Также ее можно носить не только на поясе, но и перекидывать через грудь или спину, да и просто брать в руку. Сейчас можно подобрать поясную мужскую сумку к любому образу: от спортивного до делового.

Пестрые рубашки


Речь идет не о гавайских мотивах, а скорее их современной интерпретации. Особенно актуальны в этом сезоне рубашки с растительным принтом. Да, возможно у вас не сразу получится вписать их в будни белорусского мужчины, но это не отменяет того, что рубашки очень интересные. Рекомендую сочетать их с футболками и джинсами, кедами, кроссовками и сандалиями. Хочется уравновесить пестрый принт лаконичными, однотонными вещами.

Стиль милитари


Мне кажется, военный стиль никогда не выйдет из мужской моды. В этом сезоне он, как никогда раньше, близок к спортивному. Поэтому стоит дополнять вещи с камуфляжем или в стиле милитари кедами, кроссовки, байками и другими спортивными вещами.

Двубортный пиджак


Один из моих любимых элементов мужского гардероба. Смотрится немного по-пижонски, но шарма и стиля добавляет неимоверно. Мне нравится сочетание двубортного пиджака с джинсами или брюками не в тон — получается интересный и расслабленный образ. Смелые модники могут сочетать такой пиджак с джинсовой рубашкой (лучше плотной по фактуре).

Шорты


Мужские шорты разных силуэтов, стилей, длины, цветов и фактур сейчас можно легко найти в магазине. Однако самые модные — это шорты, которые напоминают укороченные деловые брюки. Кстати, именно такие шорты подходят многим мужчинам и становятся базовыми в гардеробе. Сочетайте их с другими элементами гардероба так, как если бы это были летние брюки — и будете стильно выглядеть каждый день.

Кроссовки или спортивные сандалии


Массивные многоцветные кроссовки плавно перекочевали из сезона осень/зима в лето. Это более модная альтернатива кожаным кедам. А на жаркую погоду рекомендую рассмотреть спортивные сандалии. Носить их можно с любыми брюками. Дополнить лучше футболкой и поясной сумкой.

Спортивные очки


Спортивные вещи уже 100 лет просачиваются в повседневный гардероб. Дошла очередь и до очков. Это довольно сложный аксессуар в мужском гардеробе, поэтому именно его я бы пока оставила на полке в магазине. Хотя, если вы обратите внимание, сейчас на рекламных плакатах мировых брендов именно такие очки встречаются наиболее часто, поэтому если вы смелый,  — пробуйте!

Вопреки стереотипам, тренды — это не попытка модных домов продать как можно больше вещей. Тенденции определяют как раз обычные покупатели, которые выводят в тренд те или иные вещи. Ненужные и бессмысленные идеи очень быстро исчезают из производства и продаж. Поэтому я рекомендую присмотреться к тому, что нравится другим, и понять почему. Ведь, скорее всего, спустя некоторое время вы тоже это будете носить, если захотите выглядеть стильно.

 
 
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Рекомендуем присмотреться к тому, что нравится другим, и понять почему. Ведь, скорее всего, спустя некоторое время вы тоже это будете носить, если захотите...
 
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