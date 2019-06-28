Тихий ужас: обзор The Sinking City

Источник материала: Tut.by

The Sinking City — это детективный экшен, вдохновленный рассказами Говарда Лавкрафта. Ктулху, древние божества, сумасшедшие люди и многовековые тайны — все при нем. Не хватает лишь одного: стабильно работающей игры.





The Sinking City (с англ. — «Тонущий город») — компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная украинской компанией Frogwares для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Частный детектив Чарльз Рид прибывает в полузатопленный город Окмонт. Местных жителей беспокоят странные видения, да и сам главный герой периодически страдает галлюцинациями. Чтобы разобраться в себе, а заодно решить проблемы горожан, главный герой разгадывает вереницу тайн, которые, понятное дело, имеют потустороннюю природу.

По своей сути The Sinking City — это видоизмененный квест из 90-х. Да, теперь это трехмерная игра, где мы напрямую управляем персонажем и даже иногда стреляем в противников из револьвера. Но большая часть времени все же отведена поиску улик на месте преступлений. С той лишь разницей, что вы не «прокликиваете» мышкой локацию, а обшариваете в трехмерном пространстве каждый угол на предмет активных вещей, с которыми детектив Рид может взаимодействовать.

Сюжет состоит из набора дел, которые расследует главный герой. Обычно все проходит примерно по одному и тому же сценарию. Какой-то из персонажей дает наводку. Рид приходит на место преступления, изучает улики, читает все записки. При помощи своих паранормальных способностей он реконструирует обстоятельства произошедшего. В этот момент игрок должен в правильной последовательности выбрать эпизоды, после чего Рид сделает вывод о случившемся. В так называемых чертогах разума можно объединять улики и двигать дело дальше.





Почти всегда посещения только места преступления недостаточно. Дополнительную информацию приходится отыскивать в архивах — в редакции местной газеты, в полицейском участке или в больнице.

Происходит это примерно следующим образом. Скажем, главный герой на месте преступления выяснил, что вор, вскрывший сейф, промышляет этим уже долгое время. Рид отправляется в архив полицейского участка, ищет там преступления против собственности, совершенные в этом районе ранее осужденными домушниками. И на пересечении этих трех «поисковых запросов» находит нужного преступника.

Впрочем, даже это не конец расследования. В материалах обычно указан примерный адрес, где можно найти дополнительные зацепки, но авторы не ведут игрока за руку. В досье может быть написано, что дом находится в северной части такого-то района, на пересечении таких-то улиц. Как найти нужное место и как туда добраться с учетом того, что полгорода затоплено, — дело игрока.





И в этом кроется шарм The Sinking City. Без меток, без маркеров квестов расследовать преступления и находить нужных людей в городе безумно интересно. С первых часов игра погружает в свою атмосферу, объясняет правила, но дальше ты сам по себе. Авторы в принципе подмечают на самих уликах, что вот тут лучше поговорить с заказчиком, а вот в этом случае логично обратиться в архив, но по большому счету ты все решаешь сам.

Спустя несколько раскрытых дел, конечно, к такой неопределенности привыкаешь и самые простые расследования завершаешь почти на автомате. Главным образом потому, что в игре нельзя сделать неправильные выводы. Грубо говоря, нельзя обвинить невиновного человека, если только это не предусмотрено сценарием. В большинстве сюжетных дел есть выбор из двух вариантов. Они влияют на дальнейшее развитие истории и временами ставят героя перед сложным моральным выбором. Тем не менее «неправильно» завершить дело просто не получится. А жаль.





Впрочем, The Sinking City и без того ощущается как игра упущенных возможностей. Если с точки зрения сюжета к ней меньше всего вопросов, то о технической части можно говорить долго. Игра создана на Unreal Engine 4, но если бы вам не показывали логотип при запуске, то вряд ли бы вы догадались. Анимации главного героя и прочих персонажей сделаны максимально просто. Одинаковые позы в диалогах, совершенно безучастные лица — словом, все, как в ролевых играх десятилетней давности.

Понятно, что The Sinking City — это не лощеный блокбастер. Но диалоги в ней — одна из важных игровых частей. И на протяжении пары десятков часов наблюдать абсолютно одинаковое выражение лица Чарльза Рида — так себе удовольствие.

В подобных обстоятельствах могла помочь режиссура, но и с ней не все так однозначно. Резкая смена планов, которая часто обрезает окончания фраз в диалогах, моментально выбивает из атмосферы игры. В такие моменты The Sinking City выглядит максимально дешевой игрой.

Наконец, не все у нее хорошо в техническом плане. Частота кадров постоянно скачет, даже на Xbox One X. Прохожие на улице пропадают буквально на глазах игрока. Да и вообще горожане ведут себя странно. Можно наткнуться на множество мизансцен, которые просто не работают. Например, один мужчина избивает другого, но тот лежит на земле. И получается, что первый просто размахивает кулаками в воздухе. И такого на улицах Окмонта много.





Тут, наверное, стоит упомянуть, что мы играли в предрелизную версию, предоставленную издателем, и многие технические проблемы могут быть исправлены с первыми патчами. Но вряд ли анимации персонажей станут драматически лучше, а режиссура резко выйдет на более качественный уровень.

Несмотря на все это, The Sinking City в своем жанре игра хорошая. И она подарит вам несколько приятных вечеров, особенно если вы любите творчество Лавкрафта: атмосферу авторы передают отлично. Но понравится игра лишь в том случае, если вы не станете предъявлять к ней высокие требования. И купите с 50%-й скидкой на какой-нибудь из распродаж через пару месяцев.