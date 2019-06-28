Годовалая девочка выпала из окна 4-го этажа в Жабинке

Девочка находилась дома с матерью и шестилетним братом. Она играла в комнате, где было открыто окно. Мать и брат в это время были в другой комнате.

Малышка забралась на диван, после чего залезла на подоконник, но не удержала равновесие и выпала из окна на крышу пристройки, сообщает БЕЛТА .

С телесными повреждениями ребенка госпитализировали в учреждение здравоохранения. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

Следователи напоминают: постоянно контролируйте местонахождение и поведение детей, размещайте мебель в комнате таким образом, чтобы исключить доступ малышей к окнам, используйте на окнах специальные запирающие устройства.

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