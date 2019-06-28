|
Годовалая девочка выпала из окна 4-го этажа в Жабинке
29.06.2019 08:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Девочка находилась дома с матерью и шестилетним братом. Она играла в комнате, где было открыто окно. Мать и брат в это время были в другой комнате.
Малышка забралась на диван, после чего залезла на подоконник, но не удержала равновесие и выпала из окна на крышу пристройки, сообщает
С телесными повреждениями ребенка госпитализировали в учреждение здравоохранения. Состояние девочки оценивается как тяжелое.
Следователи напоминают: постоянно контролируйте местонахождение и поведение детей, размещайте мебель в комнате таким образом, чтобы исключить доступ малышей к окнам, используйте на окнах специальные запирающие устройства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошел 27 июня примерно в 8.30.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)