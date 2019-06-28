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Участки для строительства частных жилых домов в Домашицах выставлены на аукцион
29.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– заявление об участии в аукционе;
– копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка за участие в аукционе;
– гражданином – копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
– представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность;
– консолидированным участникам – копию договора о совместном участии в аукционе.
– возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для его проведения, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона;
– осуществить в течение двух месяцев со дня подписания протокола заседания комиссии по подготовке и организации проведения аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома государственную регистрацию права собственности на земельный участок в организации по государственной регистрации, получить свидетельство о государственной регистрации земельного участка;
– получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома;
– до начала строительства снять плодородный слой почвы из-под габаритов зданий и использовать его на благоустройство приусадебного участка;
– начать занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства о государственной регистрации права на него.
Контактные телефоны для справок: 8-0165-38-92-48, 38-91-74, 8-0165-38-93-99.
УНН 200112348.
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