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Участки для строительства частных жилых домов в Домашицах выставлены на аукцион

29.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Участки для строительства частных жилых домов в Домашицах выставлены на аукцион
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома


Участки для строительства частных жилых домов в Домашицах выставлены на аукцион

  1. Аукцион состоится 6 августа 2019 года в 10 часов по адресу: 225760, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11. Размер увеличения цены предмета (шаг аукциона) – 5% от предыдущей цены, называемой аукционистом.
  2. Прием заявлений на участие в аукционе по адресу: 225760, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Молотковичи, ул. Ленина, 11, с 8 до 17 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов. Время начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе со 2 по 31 июля 2019 г. включительно.
  3. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в информационном сообщении, представить в адрес комиссии следующие документы:

– заявление об участии в аукционе;

– копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка за участие в аукционе;

– гражданином – копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

– представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность;

– консолидированным участникам – копию договора о совместном участии в аукционе.

  1. Плата за объект торгов осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах Национального банка Республики Беларусь.
  2. Задаток вносится на расчетный счет № BY72ВАРВ36044711000110000000 ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2X, код платежа 04901 со 2 по 31 июля 2019 года включительно.
  3. Осмотр земельного участка, выставляемого на аукцион, производится в день и время, согласованные с продавцом в случае необходимости.
  4. Условия проведения аукциона: наличие не менее двух участников.
  5. Победитель аукциона либо единственный участник не состоявшего аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, обязан:

– возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для его проведения, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона;

– осуществить в течение двух месяцев со дня подписания протокола заседания комиссии по подготовке и организации проведения аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома государственную регистрацию права собственности на земельный участок в организации по государственной регистрации, получить свидетельство о государственной регистрации земельного участка;

– получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома;

– до начала строительства снять плодородный слой почвы из-под габаритов зданий и использовать его на благоустройство приусадебного участка;

– начать занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства о государственной регистрации права на него.

  1. Инфраструктура территории (квартала): д. Домашицы: электроснабжение и газоснабжение.
  2. Состояние дорожной сети: грунтовое покрытие.
  3. Условия развития инфраструктуры: за счет застройщиков.

Контактные телефоны для справок: 8-0165-38-92-48, 38-91-74, 8-0165-38-93-99.

УНН 200112348.

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