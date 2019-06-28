Евроигры-2019: ивьевчане делятся впечатлениями

Источник материала: Ивьевский край

Инна Васильевна Тарасова, заместитель председателя Ивьевского райисполкома:





- В минувшие выходные вместе с сотрудниками побывала в Минске на Европейских играх. Получила массу ярких впечатлений от масштабности и красочности происходящего. Радовало созерцание праздничной столицы и огромного современного спортивного комплекса "Минск-арена", где проходили выступления художественных гимнастов и акробатов, на которых побывала наша группа. Захватывающими были и сами состязания лучших в этом виде спортсменов Европы. Это было очень красочное, динамичное, сопровождаемое прекрасной музыкой зрелище.

Естественно, мы болели за белорусскую спортсменку Екатерину Галкину, которая в итоге принесла в копилку сборной нашей страны бронзовую медаль.

Хорошие впечатления оставили и царящая среди болельщиков - и белорусов, и гостей города - атмосфера, и созданные с учетом всевозможных запросов людей комфортные условия на спортивных объектах и в фанзонах. Очень удачно выбран талисман II Европейских игр! У Лесика прекрасно получалось поднимать настроение всем присутствующим, даже если команда, за которую болели, не смогла подняться на победный пьедестал.

Надо отметить, что талисман спортивного праздника прекрасно смотрится и на сувенирной продукции, которую увезут из Беларуси гости из разных стран.

И в целом хочу сказать, что то, как Беларусь подготовилась к проведению такого высокого уровня спортивных соревнований, - это еще один повод гордиться нашей Родиной. А в частности, хочу заметить, что и Ивьевщина не осталась в стороне от подготовки к этому важному событию. В пример приведу придорожный сервис. Отрадно, что объекты придорожного сервиса на территории нашего района, в сравнении с соседними, которые мы проезжали по дороге в столицу, выглядят очень выигрышно. И это - результат проведенного внешнего благоустройства и внутренних ремонтов для повышения качества обслуживания и удобства посетителей. Большая работа проделана по насыщенности ассортимента, в первую очередь, продукцией с сувенирной символикой.

В заключение замечу, что очень рада тому, что нашла время воочию увидеть этот большой спортивный праздник, так как подобные мероприятия заряжают позитивом, приобщают к прекрасному, спортивному, вечному!

Записала Т. Болотова.