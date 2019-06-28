В Кобрине утка перевела утят через дорогу, соблюдая ПДД

Источник материала: Tut.by

27 июня в Кобрине утка перевела утят через дорогу, соблюдая правила дорожного движения. Случай попал на наружную камеру видеонаблюдения.

В четверг днем на регулируемом пешеходном переходе на улице Советской утка с потомством подошла к проезжей части. Однако перейти дорогу пернатое семейство не смогло из-за проезжавших машин. Тогда утка подошла поближе к пешеходному переходу, дождалась зеленого сигнала светофора и перешла на другую сторону улицы.

Видео: KOIN Интернет-провайдер