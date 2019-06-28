|
В Кобрине утка перевела утят через дорогу, соблюдая ПДД
Источник материала: Tut.by
27 июня в Кобрине утка перевела утят через дорогу, соблюдая правила дорожного движения. Случай попал на наружную камеру видеонаблюдения.
В четверг днем на регулируемом пешеходном переходе на улице Советской утка с потомством подошла к проезжей части. Однако перейти дорогу пернатое семейство не смогло из-за проезжавших машин. Тогда утка подошла поближе к пешеходному переходу, дождалась зеленого сигнала светофора и перешла на другую сторону улицы.
Видео:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утка провела мастер-класс для пешеходов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)