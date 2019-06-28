«Это не мир против вас, а вы сами». Психолог о том, какие мысли мешают нам жить и как от них избавиться

Источник материала: Tut.by

Установки есть у каждого из нас. Мы выводим их из опыта или берем от других людей. Родители, учителя, друзья, недоброжелатели, случайные знакомые — кто угодно может повлиять на мировоззрение. Установка — это то, что мы приняли как факт, не анализируя. Просто поверили — и всё. О том, как это влияет на нашу жизнь, рассказывает психолог Анастасия Пеньевская.

Установки и убеждения касаются разных вещей. Нас самих, окружающих людей, устройства мира, карьерных и семейных стандартов. Многие из них вредят нам, держат на месте, мешают развитию, не дают забыть старую травму. Мы можем и не осознавать этого.

Каждый раз, когда вы не решаетесь что-то сделать, плохо о себе думаете, не верите в свои силы, в очередной раз наступаете на те же грабли — это и есть работа ограничивающих установок. Они засели в вашем мозгу и не дают поступить по-другому. Приведем примеры негативных установок.

Финансы и карьера: «чтобы преуспеть, нужно очень много работать», «разбогатеть можно только нечестным путем», «деньги развращают», «лишь бы на жизнь хватало», «я не умею зарабатывать», «в нашей стране много не заработаешь».





Любовь, брак, отношения: «все мужчины изменяют», «найти своего человека невероятно трудно», «отношения — слишком тяжелый труд, лучше быть одному», «любви не бывает».

Установки насчет других людей: «женщина должна быть нежной», «мужчина должен быть щедрым», «мать должна жертвовать собой ради ребенка», «друзья должны помогать друг другу в любой беде».

Здоровье: «у меня нулевая выносливость», «от бега болят суставы», «я зависим от еды», «у меня никогда не получится похудеть», «я заболеваю от дуновения ветерка», «у меня плохая память».

Собственная личность: «я никогда этого не смогу», «мне не хватит уверенности в себе», «я слишком эмоционален», «я ленивая», «я вечно опаздываю», «я не могу никому доверять», «мне не хватает усидчивости», «со мной неинтересно», «мне нечем зацепить людей», «у меня ничего не получается с первого раза».

Многие убеждения мы даже не замечаем, они кажутся нам естественной частью жизни и абсолютной правдой. Поэтому чтобы избавиться от них, нужно сначала вытащить их на поверхность. Почему мы не видим негативные установки:

Они подсознательные, а к подсознанию прямого доступа нет. Можно сознательно хотеть одного, но получится все равно так, как заложено в подсознании. Например, молодой человек боится знакомиться с девушками. Но заставив себя и познакомившись, он портит все своим поведением, думая при этом: «Сейчас-то точно получится!». Все дело — в подсознательных программах парня. Именно они руководят его поведением.

Если другие люди раскроют нашу негативную установку (со стороны-то виднее) и скажут про нее в лоб, мы вряд ли согласимся. Большинство людей будет защищаться и отрицать.

Что отравляет нам жизнь?

Негативных установок много, и сразу все не найдутся. Но даже несколько вскрытых убеждений могут изменить жизнь. Смотрим, что можно сделать.

Шаг 1. Определите, какие области жизни беспокоят вас больше всего. Выпишите их. Например: деньги, здоровье и отношения с противоположным полом.

Шаг 2. Берем первую область и начинаем с ней работать. Представляйте себе разные ситуации, которые могут произойти. Например, про деньги: вы сказочно разбогатели. Что думаете? Могут быть такие мысли: «про меня могут плохо подумать», «меня могут ограбить», «люди будут пользоваться мной», «друзья отвернутся от меня». Запишите их.

Шаг 3. Наберется много мыслей про первую область жизни — переходите к следующей, анализируйте ее. И так с каждой темой.

Методика несложная, главное — писать то, что первым пришло в голову, сильно не задумываясь. Это и есть ассоциативный метод. Что еще можно сделать, чтобы найти установки:

Подумайте о своем окружении. Это имеет смысл, ведь мы вращаемся в кругу людей, убеждения которых нам близки. У вас наверняка много общих установок с ними. Анализировать других всегда проще, чем себя. Вот и подумайте, чем вам близко их мировоззрение.





Вспомните прошлое. Это тяжело, но эффективно. Уединитесь в спокойном месте и начинайте вспоминать прошлые ситуации, причинившие вам душевную боль. Возможно, вы закончите с чувством опустошения, зато добудете полезную информацию.

Что искать? Ссоры, обиды, предательства, несправедливое отношение к вам. Особое внимание — событиям с похожим сценарием. Их вызывает одна и та же негативная установка. Например, вы к людям со всей душой, а они часто игнорируют вас, никуда не зовут.

Возможно, вы уверены: вы неинтересный человек, недостойный внимания и хорошего отношения. А может, что все люди (вас) предают. Правда в том, что другие чувствуют это и относятся соответственно. Но тоже не специально — бессознательно.

Подчеркните негативные ситуации, которые потрясли вас сильнее всего. Когда вам было особенно больно, вы долго не могли прийти в себя, замкнулись или приобрели комплексы. Каждый пытается забыть такое, но это невозможно. Наберитесь мужества и вызовите эти воспоминания ради доброго дела. Самые сильные потрясения рождают в нас негативные установки, а остальные ситуации их подкрепляют.





Записывайте мысли в любых выражениях, хоть нецензурных. Главное — объективность: не наговаривайте на себя и не приукрашайте ситуацию. В конце концов, написанное нужно только вам, другие его не увидят. Чем честнее вы будете перед собой, тем эффективнее поработаете.

Что делать с негативными установками

Вот вы нашли установки. Следующая задача — изменить их в позитивном ключе. Чтобы было понятнее, приведем пример.

Представим себе женщину с такими установками: «мне всю жизнь придется экономить», «людям со мной неинтересно», «я никогда не похудею», «найти подходящего партнера слишком сложно». То, что происходит в ее жизни, только укрепляет эту уверенность.

Устраивалась в успешную фирму, но теперь предприятие сдает позиции и приходится считать каждую копейку. Друзей мало, люди быстро исчезают с горизонта, новые знакомства не перерастают в отношения. Вечная борьба за фигуру никак не приносит стойкого результата: наверное, организм такой. С мужчинами не клеится, взаимопонимания нет.

Если эта женщина поймет, что не мир против нее, а она сама против себя, у нее получится поменять негативные убеждения:

«всю жизнь придется экономить»: «я зарабатываю все больше», «я могу себе позволить все, что хочу», «мне не нужно экономить», «я покупаю то, что хочу, а не то, что дешевле», «с моим доходом можно путешествовать два раза в год»;





«со мной неинтересно» : «люди тянутся ко мне», «я открыта к общению», «я интересный собеседник», «я интересная, милая и смешная», «я приятный человек», «я легко завожу знакомства»;

: «люди тянутся ко мне», «я открыта к общению», «я интересный собеседник», «я интересная, милая и смешная», «я приятный человек», «я легко завожу знакомства»; «я никогда не похудею» : «я худею легко и просто», «с каждым днем моя фигура все лучше», «мне легко похудеть», «я не завишу от еды»;

: «я худею легко и просто», «с каждым днем моя фигура все лучше», «мне легко похудеть», «я не завишу от еды»; «найти подходящего партнера слишком сложно»: «искать партнера так интересно», «скоро я встречу достойного партнера», «хороших мужчин много», «все хотят со мной встречаться».

Звучит слишком дерзко? Так и надо.

Такие формулировки — самые сильные, самые воодушевляющие. Не анализируйте фразу: правда ли это, какова вероятность, что это случится. Реально все, во что вы осмелитесь поверить.

Когда новые установки готовы, нужно поселить их на место старых. Тогда они смогут влиять на вашу жизнь. Иными словами, нужно перепрограммировать себя.

Что поможет?

Медитация и визуализация

Помедитируйте минут 10−20, чтобы расслабить тело и успокоить ум (перестать обдумывать). Не так важна техника медитации, как результат.

Расслабившись, переходите к визуализации. Думайте о новом утверждении и представляйте под него картинку. Смотрите отрывок из фильма про вашу новую жизнь. Главное — прочувствовать ситуацию, погрузиться в нее и испытать эмоции, будто бы все происходит прямо сейчас.





Аудиозаписи

Зачитайте новые установки на диктофон и слушайте аудиозапись каждый день.

Про подводные камни

Чего опасаться, начав работу над собой:

Влияния окружения

Мы меняемся, а окружение-то остается прежним. Оно продолжает действовать по-старому, поддерживать принципы и убеждения, от которых мы хотим избавиться. Выход — прекращать плотные контакты с теми, кто тащит на дно. Тянитесь к людям, которые вас мотивируют, разделяют ваши новые убеждения.

Разочарования

Сначала меняется мышление, потом — действия, и только после этого приходит реальный результат. Грубо говоря, мыслями вы в апартаментах, а телом — в старой «двушке». Главное — не опускать руки, продолжать работу, и реальность начнет постепенно сдвигаться в нужную сторону. Не надо хотеть все и сразу, мгновенного результата не будет.

Откаты

Как с диеты случаются срывы, так и при работе над собой — откаты назад. Есть ситуации, когда вы уязвимы и можете дать слабину. Например, когда сильно устали, потрясены или расстроены. В такие моменты можно не устоять и свернуть не туда. Самое главное — принять это, не винить и не корить себя. Выправить курс и продолжать движение.

Материал подготовлен психологом Анастасией Пеньевской

