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Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры по торговле

29.06.2019 08:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговоров по спорным торговым вопросам, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

Кроме того, по их данным, по итогам встречи обоих лидеров в Осаке американская сторона сообщила, что на данном этапе не будет ввозить дополнительные пошлины на китайские товары.

Ранее в субботу "на полях" саммита G20 в Осаке состоялись двусторонние переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Ожидается, что позже обе стороны распространят заявления с более подробным описанием результатов встречи.

 
 
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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговоров по спорным торговым вопросам, сообщают в субботу официальные...
 
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