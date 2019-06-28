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Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры по торговле
Источник материала: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговоров по спорным торговым вопросам, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Кроме того, по их данным, по итогам встречи обоих лидеров в Осаке американская сторона сообщила, что на данном этапе не будет ввозить дополнительные пошлины на китайские товары.
Ранее в субботу "на полях" саммита G20 в Осаке состоялись двусторонние переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Ожидается, что позже обе стороны распространят заявления с более подробным описанием результатов встречи.
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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговоров по спорным торговым вопросам, сообщают в субботу официальные...
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