«Дал объявление о продаже вещей, а с карточки увели деньги». Появился новый способ мошенничества

Источник материала: Tut.by

Банки рассказали о новом способе мошенничества с карточками. Жертвами злоумышленником в этот раз стали люди, которые размещают в интернете объявления о продаже каких-то вещей. О случаях хищения денежных средств с карточек в таких случаях рассказал Белагропромбанк.



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Как правило, схема действий не вызывает подозрений у продавцов: мошенники звонят и говорят о том, что хотят купить товар или имущество по объявлению.

— Далее в ходе общения «покупатель», например, ссылаясь на то, что он находится в другом городе, предлагает внести предоплату на карточку продавца, — рассказывают подробности в Белагропромбанке. — Для перечисления денежных средств «покупатель» просит предоставить ему номер карточки, SMS-коды, а также личную информацию о продавце (например, паспортные данные, девичью фамилию матери) и прочее.

Мошенник уверяет, что данная информация необходима именно для перевода денежных средств на карточку. Но потом полученные обманным путем сведения используются для хищения денег с карточки.

Три правила защиты от злоумышленников:

В банке напоминают, что для перевода денежных средств на вашу карточку отправителю достаточно знать только ее полный номер (иногда дополнительно указывается срок действия карточки), никакая иная информация о получателе платежа и его карточке для проведения такой операции не требуется.

Не предавайте третьим лицам ни под каким предлогом сведения о SMS-кодах, паспортные данные, логины и пароли к интернет-банкингу и мобильным приложениям.

Включите СМС-оповещение. Это позволит в режиме реального времени отслеживать все операции. И в случае чего оперативно заблокировать карту и вернуть деньги.

Напомним, совсем недавно банки рассказывали о новом способе мошенничества с оформлением онлайн-кредитов: злоумышленники под разными предлогами получали паспортные данные клиентов банков и оформляли на них кредиты дистанционно.