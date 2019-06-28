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Кокорин и Мамаев будут сидеть в одной колонии
Источник материала: Партизан
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, также другие фигуранты дела о драках в центре Москвы, будут этапированы в одну колонию, заявил в пятницу заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Компания получила сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет. Ранее сообщалось, что все будут отбывать заключение недалеко от российской столицы.
"Директор ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они все вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся", - сказал он журналистам.
По словам Максименко, в службе их не считают бандой или группировкой. "Это люди, которые просто оступились", - добавил он.
При этом Максименко указал, что ФСИН не имеет права называть колонию, в которую будут отправлены футболисты, до момента их прибытия в нее.
Кроме того, он отметил, что Кокорин и компания могут подать на УДО, как только прибудут в колонию. По его словам, характеристику заключенным должен дать начальник исправительного учреждения, правда, через полгода после отбытия наказания.
Гендиректор петербургского "Зенита", за который выступает Кокорин, Александр Медведев заявил, что намерен встретиться с футболистом после освобождения.
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Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, также другие фигуранты дела о драках в центре Москвы, будут этапированы в одну колонию, заявил в пятницу...
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