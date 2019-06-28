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Трамп готов к заключению "монументального" договора с Китаем
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к заключению «монументального» торгового соглашения с Китаем.
Трамп добавил: «Думаю, что мы очень близки и теперь (в результате встречи с китайским Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке - ГА) стали чуть ближе».
Трамп подчеркнул, что заключение «честного» соглашения станет «историческим событием».
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к заключению «монументального» торгового соглашения с Китаем.
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