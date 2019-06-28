Трамп добавил: «Думаю, что мы очень близки и теперь (в результате встречи с китайским Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке - ГА) стали чуть ближе».





Трамп подчеркнул, что заключение «честного» соглашения станет «историческим событием».