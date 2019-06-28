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Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и мисс Беларусь-2018 болели за легкоатлетов на «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и мисс Беларусь-2018 Марией Василевич 28 июня поддерживал на стадионе «Динамо» сборную Беларуси по легкой атлетике, которая боролась за награды в финале командного турнира II Европейских игр.
Вместе с главой госудаства в ложе находились также руководитель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, главный тренер хоккейного клуба «Юность-Минск» Михаил Захаров, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт и чиновники высокого ранга.
Перед заключительным видом финальной программы, смешанной комбинированной эстафетой (800 м — 600 м — 400 м — 200 м), лидировали Беларусь и Украина (по 74 балла), они и
Как отмечает
Из 9 финальных дисциплин белорусы выиграли 5: Кристина Тимановская в беге на 100 м, Татьяна Холодович в метании копья, Виталий Парахонько в беге на 110 м с барьерами, Максим Недосеков в прыжках в высоту, Эльвира Герман в беге на 100 м с барьерами.
Еще в 2 дисциплинах белорусы стали вторыми: Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину, а также квартет в смешанной комбинированной эстафете преследования 800 м — 600 м — 400 м — 200 м (Ян Слома, Дарья Борисевич, Александр Василевский, Кристина Тимановская).
Всего на пьедестал в составе серебряной белорусской команды поднялся 21 спортсмен.
Напомним, что в первый день квалификационных соревнований командного турнира по легкой атлетике были разыграны медали в индивидуальных дисциплинах, где
Всего же за два дня до финиша II Европейских игр белорусские спортсмены завоевали 59 медалей (21 золотая, 14 серебряных, 24 бронзовые). Беларусь в медальном зачете занимает второе место, уступая только России — 81 (33, 16, 32).
Александр Лукашенко присутствовал на стадионе и во время награждения атлетов. Белорусская команда по итогам соревнований завоевала серебряные медали.
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Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и мисс Беларусь-2018 Марией Василевич 28 июня поддерживал на стадионе «Динамо» сборную Беларуси по легкой атлетике,...
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