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Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и мисс Беларусь-2018 болели за легкоатлетов на «Динамо»

29.06.2019 09:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и мисс Беларусь-2018 Марией Василевич 28 июня поддерживал на стадионе «Динамо» сборную Беларуси по легкой атлетике, которая боролась за награды в финале командного турнира II Европейских игр.


Фото: president.gov.by

Вместе с главой госудаства в ложе находились также руководитель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, главный тренер хоккейного клуба «Юность-Минск» Михаил Захаров, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт и чиновники высокого ранга.

Перед заключительным видом финальной программы, смешанной комбинированной эстафетой (800 м — 600 м — 400 м — 200 м), лидировали Беларусь и Украина (по 74 балла), они и оспорили золото, которое в итоге досталось украинцам, выигравшим решающую гонку. Беларусь получила серебро, бронза — у Германии.


Фото: president.gov.by





Как отмечает пресс-служба президента Беларуси, Александр Лукашенко присутствовал на стадионе и во время награждения атлетов.

Из 9 финальных дисциплин белорусы выиграли 5: Кристина Тимановская в беге на 100 м, Татьяна Холодович в метании копья, Виталий Парахонько в беге на 110 м с барьерами, Максим Недосеков в прыжках в высоту, Эльвира Герман в беге на 100 м с барьерами.

Еще в 2 дисциплинах белорусы стали вторыми: Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину, а также квартет в смешанной комбинированной эстафете преследования 800 м — 600 м — 400 м — 200 м (Ян Слома, Дарья Борисевич, Александр Василевский, Кристина Тимановская).

Всего на пьедестал в составе серебряной белорусской команды поднялся 21 спортсмен.

Напомним, что в первый день квалификационных соревнований командного турнира по легкой атлетике были разыграны медали в индивидуальных дисциплинах, где белорусы выиграли 6 наград (3 золота, 3 серебра).

Всего же за два дня до финиша II Европейских игр белорусские спортсмены завоевали 59 медалей (21 золотая, 14 серебряных, 24 бронзовые). Беларусь в медальном зачете занимает второе место, уступая только России — 81 (33, 16, 32).

Александр Лукашенко присутствовал на стадионе и во время награждения атлетов. Белорусская команда по итогам соревнований завоевала серебряные медали.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и мисс Беларусь-2018 Марией Василевич 28 июня поддерживал на стадионе «Динамо» сборную Беларуси по легкой атлетике,...
 
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