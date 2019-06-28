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Отберет ли «Ислочь» очки у брестского «Динамо»? Анонс второго дня 13-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
28 июня матчем в Минске начался 13-й тур
Болельщикам стоит обратить особое внимание на две игры, которые пройдут 29 и 30 июня. В Бресте местное «Динамо» примет «Ислочь», а в Борисове БАТЭ сыграет против «Витебска».
«Шахтер» ждет непростой выезд в Мозырь к местной «Славии», которая в прошлом туре смогла спастись в матче против «Гомеля».
Лидер чемпионата брестское «Динамо» продолжает идти по турниру без поражений, но с потерей очков. В очередном домашнем матче команда Лички сыграет против кусачей «Ислочи». «Волки» смогли отгрызть у БАТЭ два балла в прошлом туре, брестчанам следует опасаться команды Виталия Жуковского. Даже если рулевого пока нет на капитанском мостике из-за болезни.
БАТЭ дома будет ждать «Витебск», который неделей ранее у себя на поле одержал волевую победу над «Дняпро-МЧЗ». В прошлом году «северяне» на «Борисов-Арене» дали бой чемпиону и были близки к победе.
Минское «Динамо» поедет в Могилев и попробует обойти жодинское «Торпедо-БелАЗ». Напомним, динамовцы и «автозаводцы» ведут борьбу за четвертое место.
Все матчи можно смотреть в прямом эфире
Открыли тур 28 июня игры с участием команд, которые находятся в зоне вылета:
29 июня смотрим за тремя матчами:
ФК «Минск» — ФК «Гомель», 17.00;
ФК «Городея» — ФК «Слуцк», 19.00;
«Динамо» (Брест) — «Ислочь», 20.45.
30 июня тур завершится играми в Мозыре, Могилеве и Борисове:
«Дняпро-МЧЗ» — «Динамо» (Минск), 19.00;
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