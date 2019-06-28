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Отберет ли «Ислочь» очки у брестского «Динамо»? Анонс второго дня 13-го тура ЧБ

29.06.2019 09:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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28 июня матчем в Минске начался 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу. «Неман» прервал длительную серию поражений, а «студенты» знатно попили крови у «белазовцев».

Болельщикам стоит обратить особое внимание на две игры, которые пройдут 29 и 30 июня. В Бресте местное «Динамо» примет «Ислочь», а в Борисове БАТЭ сыграет против «Витебска».

«Шахтер» ждет непростой выезд в Мозырь к местной «Славии», которая в прошлом туре смогла спастись в матче против «Гомеля».


В 12-м туре лидеры потеряли очки. Статус кво сохранился. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Лидер чемпионата брестское «Динамо» продолжает идти по турниру без поражений, но с потерей очков. В очередном домашнем матче команда Лички сыграет против кусачей «Ислочи». «Волки» смогли отгрызть у БАТЭ два балла в прошлом туре, брестчанам следует опасаться команды Виталия Жуковского. Даже если рулевого пока нет на капитанском мостике из-за болезни.

БАТЭ дома будет ждать «Витебск», который неделей ранее у себя на поле одержал волевую победу над «Дняпро-МЧЗ». В прошлом году «северяне» на «Борисов-Арене» дали бой чемпиону и были близки к победе.

Минское «Динамо» поедет в Могилев и попробует обойти жодинское «Торпедо-БелАЗ». Напомним, динамовцы и «автозаводцы» ведут борьбу за четвертое место.

Все матчи можно смотреть в прямом эфире VOKA.TV.

Открыли тур 28 июня игры с участием команд, которые находятся в зоне вылета:

«Торпедо» (Минск) — «Неман» — 0:3

«Торпедо-БелАЗ» — РЦОР-БГУ — 3:3

29 июня смотрим за тремя матчами:

ФК «Минск» — ФК «Гомель», 17.00;

ФК «Городея» — ФК «Слуцк», 19.00;

«Динамо» (Брест) — «Ислочь», 20.45.

30 июня тур завершится играми в Мозыре, Могилеве и Борисове:

«Славия» — «Шахтер», 17.00;

«Дняпро-МЧЗ» — «Динамо» (Минск), 19.00;

БАТЭ — ФК «Витебск», 20.45.

Положение в чемпионате после первого дня 13-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 12 9 3 0 26 6 30
2 БАТЭ 12 9 1 2 19 4 28
3 Шахтер 12 8 1 3 18 9 25
4 Торпедо-БелАЗ 13 7 3 3 20 11 24
5 Ислочь 12 7 1 4 15 9 22
6 Динамо (Минск) 12 7 1 4 17 12 22
7 Славия 12 5 3 4 16 14 18
8 Неман 13 5 1 7 14 19 16
9 ФК Витебск 12 4 4 4 13 14 16
10 ФК Городея 12 4 4 4 9 12 16
11 РЦОР-БГУ 13 2 5 6 16 31 11
12 Дняпро-МЧЗ 12 2 4 6 11 18 10
13 ФК Слуцк 12 2 4 6 10 23 10
14 ФК Минск 12 1 6 5 10 16 9
15 ФК Гомель 12 2 2 8 19 23 8
16 Торпедо (Минск) 13 1 3 9 3 15 6

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Что: «Динамо» (Минск) — БАТЭ, 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Когда: 5 июля, 18.45

Где: Минск, стадион «Трактор»

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Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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