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Десять голов и серия пенальти. Таким получился матч Беларусь - Россия в пляжном футболе
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по пляжному футболу в матче с россиянами на II Европейских играх дважды лидировала в счете с разницей в два гола — 2:0 и 3:1. Затем смогла отыграться со счета 3:4 и снова вышла вперед в счете — 5:4, и тем не менее уступила двукратным чемпионам мира в серии пенальти — 2:3. По мнению белорусов, незасчитанный пенальти был реализован, так как мяч после удара о перекладину оставил отпечаток за линией ворот. Арбитр посчитал иначе. Фотослужба TUT.BY не пропустила этот драматичный поединок.
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По мнению белорусов, незасчитанный пенальти был реализован, так как мяч после удара о перекладину оставил отпечаток за линией ворот. Арбитр посчитал иначе.
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