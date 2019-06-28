ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Десять голов и серия пенальти. Таким получился матч Беларусь - Россия в пляжном футболе

29.06.2019 09:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по пляжному футболу в матче с россиянами на II Европейских играх дважды лидировала в счете с разницей в два гола — 2:0 и 3:1. Затем смогла отыграться со счета 3:4 и снова вышла вперед в счете — 5:4, и тем не менее уступила двукратным чемпионам мира в серии пенальти — 2:3. По мнению белорусов, незасчитанный пенальти был реализован, так как мяч после удара о перекладину оставил отпечаток за линией ворот. Арбитр посчитал иначе. Фотослужба TUT.BY не пропустила этот драматичный поединок.






















«Париматч» желает победы спортсменам, представляющим Беларусь! Игроки заряжены делать ставки в «Париматч», ведь к их услугам широкая линия спортивных событий, удобный интерфейс и быстрые выплаты. «Париматч»: заряжен побеждать!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению белорусов, незасчитанный пенальти был реализован, так как мяч после удара о перекладину оставил отпечаток за линией ворот. Арбитр посчитал иначе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Отберет ли «Ислочь» очки у брестского «Динамо»? Анонс второго дня 13-го тура ЧБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика