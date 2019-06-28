Десять голов и серия пенальти. Таким получился матч Беларусь - Россия в пляжном футболе

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по пляжному футболу в матче с россиянами на II Европейских играх дважды лидировала в счете с разницей в два гола — 2:0 и 3:1. Затем смогла отыграться со счета 3:4 и снова вышла вперед в счете — 5:4, и тем не менее уступила двукратным чемпионам мира в серии пенальти — 2:3. По мнению белорусов, незасчитанный пенальти был реализован, так как мяч после удара о перекладину оставил отпечаток за линией ворот. Арбитр посчитал иначе. Фотослужба TUT.BY не пропустила этот драматичный поединок.



















































































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