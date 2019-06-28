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Президент на легкой атлетике и пляжный футбол. Лучшие фотографии 8-го дня на Европейских играх
Источник материала: Tut.by
В финале легкоатлетического турнира белорусы выиграли пять из восьми дисциплин, однако в комбинированной эстафете, определявшей качество командной медали,
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
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В финале легкоатлетического турнира белорусы выиграли пять из восьми дисциплин, однако в комбинированной эстафете, определявшей качество командной медали, не...
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