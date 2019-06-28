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Президент на легкой атлетике и пляжный футбол. Лучшие фотографии 8-го дня на Европейских играх

29.06.2019 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В финале легкоатлетического турнира белорусы выиграли пять из восьми дисциплин, однако в комбинированной эстафете, определявшей качество командной медали, не смогли угнаться за украинцами. И все это на глазах президента страны Александра Лукашенко. Тем временем наши футболисты-пляжники проиграли россиянам в серии пенальти. Эти события вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам восьмого соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY






















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Теги: Минск
 
 
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В финале легкоатлетического турнира белорусы выиграли пять из восьми дисциплин, однако в комбинированной эстафете, определявшей качество командной медали, не...
 
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