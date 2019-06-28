Космос ваш! Разыгрываем 10 билетов на фестиваль электронной музыки

Источник материала: Tut.by

29 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на фестиваль электронной музыки «Космос наш!» . Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 июля.

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Фото: TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 10 парных билетов. Соответственно, победителей будет 10, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 4 июля, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 5 июля.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

В этом году фестиваль электронной музыки «Космос наш!» меняет локацию. Вместо «острова Любви» на Минском море — центр города, улица Октябрьская, 19 (территория Hide), которая на одну ночь — с 13 на 14 июля — станет эпицентром техно. Кто будет хедлайнерами и сколько стоят билеты — в Минска">материале AFISHA.TUT.BY. Вот подсказка:

Когда: 13 июля с 23.00 до 8 утра. Где: Hide (Октябрьская, 19, бывший кожевенный завод). Сколько: 15 рублей — до 30 июня, 20 рублей — с 1 по 7 июля, 25 рублей — с 8 по 12 июля, 30 рублей — в день фестиваля. Купить билет, пока он не подорожал

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на фестиваль App Store Google Play