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Трезвость — норма на дороге!

29.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Трезвость — норма на дороге!

          На территории области в период времени с 01.01 по 31.05.2019 по вине водителей в состоянии опьянения произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 9 получили ранения.

          В текущем году сотрудниками ГАИ области выявлено 923 факта управления транспортными средствами  в состоянии алкогольного опьянения, а на территории Вороновского района таких фактов выявлено  29.

          В целях усиления дисциплины участников дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, сотрудниками отделения ГАИ будет усилен контроль за дорожным движением, особое внимание будет уделяться пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и не имеющих права управления транспортом.

          Употребление спиртных напитков и вождение – два совершенно несовместимых понятия. Пьяный за рулем – потенциальный преступник, в руках которого находится источник повышенной опасности – автомобиль.

          Нетрезвые водители превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасную дистанцию, не могут точно выполнить маневр. Появляется пренебрежительное отношение к опасности, неадекватная оценка дорожной обстановки, снижается быстрота реакции. Именно поэтому управление транспортным средством недопустимо даже с легкой степенью опьянения. Не секрет, что с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения происходят наиболее тяжелые дорожно-транспортные происшествия, связанные с гибелью и травмами  людей.

Поведение выпившего человека непредсказуемо. Это факт. У нетрезвого человека снижается самоконтроль, появляется излишняя самоуверенность, нарушается координация движения.

Задумайтесь, закрывая глаза на происходящее, вы способствуете совершению большой беды. Не оставайтесь безучастными, ведь жертвой нетрезвого водителя может стать любой.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, с просьбой быть неравнодушными к происходящему на дороге. Сообщайте по телефону 102 о случаях управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Сергей МАКОВИК,

Начальник ОГАИ Вороновского РОВД,

майор милиции.     

 
 
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          На территории области в период времени с 01.01 по 31.05.2019 по вине водителей в состоянии опьянения произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3...
 
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