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Белорусские спортсмены завоевали четыре медали 28 июня
29.06.2019 10:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусские спортсмены 28 июня, на II Европейских играх пополнили копилку наград четырьмя медалями, из которых две золотые.
Все золото принесли стране белорусские женщины, которые одержали уверенные победы в борьбе.
Так Ирина Курочкина стала лучшей в весовой категории до 57кг, а Василиса Марзалюк - в категории до 76 кг. Глава государства уже поздравил белорусских спортсменок с победой.
Всего по итогам восьми дней состязания белорусы завоевали 59 наград, среди которых 21 золотая.
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Белорусские спортсмены 28 июня, на II Европейских играх пополнили копилку наград четырьмя медалями, из которых две золотые.
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