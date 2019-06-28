Белорусские спортсмены завоевали четыре медали 28 июня

Источник материала: Ежедневник





Белорусские спортсмены 28 июня, на II Европейских играх пополнили копилку наград четырьмя медалями, из которых две золотые.

Все золото принесли стране белорусские женщины, которые одержали уверенные победы в борьбе.

Так Ирина Курочкина стала лучшей в весовой категории до 57кг, а Василиса Марзалюк - в категории до 76 кг. Глава государства уже поздравил белорусских спортсменок с победой.

Всего по итогам восьми дней состязания белорусы завоевали 59 наград, среди которых 21 золотая.