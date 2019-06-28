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Белорусские спортсмены завоевали четыре медали 28 июня

29.06.2019 10:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские спортсмены завоевали четыре медали 28 июня

Белорусские спортсмены 28 июня, на II Европейских играх пополнили копилку наград четырьмя медалями, из которых две золотые.

Все золото принесли стране белорусские женщины, которые одержали уверенные победы в борьбе.

Так Ирина Курочкина стала лучшей в весовой категории до 57кг, а Василиса Марзалюк - в категории до 76 кг. Глава государства уже поздравил белорусских спортсменок с победой.

Всего по итогам восьми дней состязания белорусы завоевали 59 наград, среди которых 21 золотая.

 
 
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Белорусские спортсмены 28 июня, на II Европейских играх пополнили копилку наград четырьмя медалями, из которых две золотые.
 
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