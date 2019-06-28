Веселились все вместе, а отвечать перед законом пришлось одной

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Суд Каменецкого района вынес приговор по делу о резонансном ЧП, случившемся в январе в Ратайчицах. Тогда компания молодых людей устроила катания на привязанном к машине старом капоте. Один человек погиб на месте, другой получил тяжелейшие травмы.

Виновницей трагедии признана 18-летняя девушка, управлявшая в тот вечер автомобилем. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении. Кто-то посчитал этот приговор слишком мягким. Кто-то – слишком суровым. Чтобы понять, почему судья Оксана Шкель определила именно эту меру наказания, попробуем разобраться в деталях произошедшего.

Итак, 10 января вечером в Ратайчицах собрались пятеро парней в возрасте от 17 до 23 лет. Чтобы скрасить скучный зимний вечер и отметить встречу (младший, Влад*, приехал к друзьям из Бреста), купили шашлыки, выпивку и отправились в лес, чтобы устроить маленький пикник. В общем-то, все абсолютно нормальные ребята: кто работает, кто учится, ни в чем предосудительном ранее не замечены. Но скучно зимой вечером в деревне, и развлечения себе молодежь придумывает сама. С точки зрения взрослого человека – абсолютно дурацкие. Вот и в тот вечер, когда водка была выпита, а шашлыки съедены, кто-то из друзей в продолжение веселья предложил покататься на капоте. Объясняем: у одного из них была старая машина, которую он разобрал. Остался капот, на который кто-то придумал поставить заднее автомобильное сидение. Капот привязывается буксировочным тросом к фаркопу другой машины – и вся компания с веселым хохотом катится по дороге. Снег из-под колес машины летит в лицо, адреналин в крови бурлит… Красота!

Такие забавы были не разовыми

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, такие катания парни уже устраивали и раньше. Влад однажды даже маме об этом рассказывал. Та в ужасе за голову схватилась. Попыталась объяснить сыну, что это опасно, и взять с него слово, что больше такое не повторится. Но тот лишь отмахнулся. Это же так весело!

Таким вот образом повеселиться решили и в тот вечер. Вопрос лишь стоял, кому сесть за руль машины. Трезвым в этой компании был только один человек, но ему самому хотелось прокатиться на капоте. Тогда Дима решил попросить о помощи свою девушку. И она приехала.

Немного о Наде*. Девушке 18 лет, живет в Бресте, учится в лицее легкой промышленности. 29 декабря 2018 г. получила водительское удостоверение. Водительский стаж минимальный, своего автомобиля нет, но, говорят все в один голос, водила она хорошо, и Дима спокойно доверял ей свою машину. С Димой они встречаются почти два года. Он и познакомил ее с друзьями. Судя по прозвучавшим в суде отзывам, девушка – действительно хороший человек, спокойный и доброжелательный. Вот только говорить «нет» не научилась. И когда друзья наперебой принялись уговаривать ее сесть за руль и покатать их на капоте, она, пусть и не сразу, но поддалась на уговоры. «Мне хотелось сделать им приятное, поддерживать с ними хорошие отношения», – попытается объяснить она свой поступок в суде.

Из одного конца улицы в другой прокатились без проблем

Ехала Надя осторожно: около 40 км в час. Когда решили развернуться, произошла небольшая рокировка: один из парней сел в машину, чтобы посматривать на компанию в заднее стекло. Почему, сам объяснить не смог. Может, ангел-хранитель на ухо шепнул. Остальные же четверо мало того, что решили продолжить катание, так еще и удлинили трос. Мол, короткий слишком, снег в глаза летит. Связали два троса вместе, получилось около 10 метров. Когда машина тронулась, трос слетел с фаркопа. Тут бы задуматься – не предупреждение ли свыше? Не задумались. И когда машина вошла в поворот, тянувшиеся сзади импровизированные санки по инерции (законы физики!) продолжили движение прямо. Как раз в бетонную опору ЛЭП. Один из ребят успел среагировать и просто упал с капота набок, увлекая за собой товарища, который за него держался. Двое других ничего сделать не успели: о бетонную опору их приложило со всей силы. Андрей* умер на месте. Влада спустя какое-то время увезла скорая – друзьям казалось, что ждали ее немыслимо долго. Он перенес несколько операций, 12 дней находился в коме, и то, что сейчас начал понемногу приходить в себя, сами врачи считают чудом…

А теперь самое неожиданное: ни мама погибшего Андрея, ни родители чудом выжившего Влада не стали предъявлять в суде исков к Наде о возмещении морального либо материального вреда. По их словам, девушка в этой ситуации повела себя очень достойно. Принесла свои извинения. Взяла на себя часть расходов по организации похорон. Помогала приобретать Владу необходимые лекарства. И все время и она сама, и ее мама просили: если что-то надо, пожалуйста, говорите, и отзывались на каждую просьбу. Вообще после трагедии все стороны вели себя, скажем так, очень по-человечески. «Я не могу ее судить, – сказала мама погибшего Андрея. – Вина и их (парней – ред.) сильная. Они дружили, они ее уговорили. Получается, что виноваты все, а перед законом отвечает только она одна…»

Как же быть с ответственностью?

Потерпевшие и представители потерпевших в один голос просили не назначать Надежде наказания, связанного с лишением свободы. 18 лет всего девушке, зачем ломать ей жизнь. Сторона обвинения просила дать ей два года лишения свободы. Судья вынесла свое решение: год лишения свободы в колонии поселении, где отбывают наказания за преступления по неосторожности.

Слушая приговор, Надя плакала. В глубине души она все-таки надеялась на более мягкое наказание.

Так и получилось: веселились все вместе, а отвечать перед законом пришлось ей одной…

Елена ТРИБУЛЕВА.

* Имена изменены.

Фото носит иллюстративный характер.