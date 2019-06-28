Определены лидеры на заготовке кормов по итогам первого укоса

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Показатели первого укоса нынче на уровне прошлого года. Не «добрали» 0,3 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота по сравнению с первой косовицей 2018-го. Но есть сельхозорганизации, которые заготовили больше кормоединиц для общественного скота.

В лидерах – «Савушкина пуща». Здесь на каждую условную голову – 6 кормоединиц (почти на единицу больше предыдущего года). Чуть меньше – 5,8 – их приходится в расчете на одну условную голову в «Беловежском». Коллективы акционерных обществ в лице их руководителей были награждены Благодарственными Письмами от Брестского обкома профсоюза работников АПК, которые вручил на заседании райисполкома завотделом по социально-экономической работе обкома Александр Барановский.



Не остался без внимания труд механизаторов, которые стали лучшими на заготовке кормов из трав первого укоса. Заместитель начальника райсельхозпрода Александр Пыжик и председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Дудникова вручили благодарственные письма аграриям прямо на их рабочем месте – в поле и в мастерских. К поздравлениям прилагались ценные подарки от райкома профсоюза. Учитывались различные номинации: вид работ и техника, что справедливо.





Борис Демидюк (ОАО «Агро-Заречье») на новеньком кормоуборочном комбайне «Ягуар» первый сезон – и сразу же успех. На его счету 6795 тонн зеленой массы. Неудивительно, ведь его опыт работы в сельском хозяйстве – более двадцати лет.



В номинации «Косилки от 3 до 6 метров» абсолютный лидер Александр Лицкевич – убрал почти 540 га трав. Он в «Видомлянском» работает с 2002-го. Почти десять лет за рулем трактора МТЗ. Меняет прицепной агрегат – и принимается за очередную сезонную работу.





Александр Пыжик, Александр Лицук, Ирина Дудникова и Раиса Новик

Александр Лицук более тридцати лет занят в сельском хозяйстве. С полей «Видомлянского» убрал порядка 2900 тонн трав первого укоса. За семь лет работы на отечественном КВК, чего только не случалось во время смены, но своего «железного коня» не привык доверять другим. Этому научил и своих сыновей, которые тоже заняты в сельхозорганизации.





На отвозке «зеленки» его коллега – Александр Жидок. За его плечами 10 лет водительского стажа в акционерном обществе. Кстати, в смене с ним жена Татьяна, которая работает бригадиром полеводческой бригады. В первую косовицу на МАЗе Александр перевез с поля к сенажной траншее на трамбовку 1545 тонн измельченной травы.





Такой же результат у Вячеслава Сацука из «Савушкиной пущи». Правда, есть отличие: он водит КАМАЗ почти два года с вместимостью кузова в 20 тонн. И опыт у него больше: общий стаж – почти четверть века.

На полях «Савушкиной пущи» уже как четыре месяца выходит на Джон-Дире Алексей Саливончик. К новому трактору в хозяйстве дали недавно купленную 9-метровую косилку. И как улыбается сам механизатор, в этом весь секрет скошенных 943 гектаров травы.

Игорь Курнец 22 года работает механизатором. К сенажной траншее на своем Джон-Дире во время первого укоса перевез порядка 1350 тонн «зеленки».





Рекордная цифра в районе по ее трамбовке принадлежит Николаю Сохацкому – 7461 тонна. Николай за рулем сельхозтехники уже более 20 лет.

…Сейчас в разгаре второй укос – из-за отсутствия влаги он пока ниже ожидаемого на 30-40%. Как сообщили в райсельхозпроде, урожайность трав едва дотягивает до 60 центнеров с каждого гектара. Ощутимо пострадали злаковые травы. Надежду на третий укос оставляют люцерновые поля. Эта культура более устойчива к таким экстремальным условиям. Сегодня на полях сельхозорганизаций около 6 тысяч га посевов люцерны, а это 56 % в структуре трав.

Наталия КОВПАНЬКО.

Фото автора и Виталия ДУЛЕВИЧА.