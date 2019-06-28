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На Европейских играх в Минске день Латвии отметили концертом

29.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартует девятый день II Европейских игр. Сборная России накануне завоевала девять медалей и удерживает лидерство в общекомандном зачете. Всего у российских спортсменов сейчас 81 награда. На втором месте команда из Беларуси. В ее копилке 59 медалей. А у символической сборной СНГ и Грузии уже невероятные 184 медали, из которых 64 – высшей пробы. Близко нет никого. 

На Европейских играх отмечают дни культуры разных стран. Сегодня – день Латвии. В фан-зоне около Дворца спорта в Минске выступила известная латвийская группа. 

Посмотреть концерт под открытым небом пришли сотни минчан и гостей столицы. В том числе и спортсмены из сборной Латвии, которые выступали на Европейских играх в Минске. Сейчас у Латвии 23 место в медальном зачете: одно золото, три серебра, две бронзы. 

Завтра в фан-зоне День культуры России. Для болельщиков и любителей спорта откроются выставки народных промыслов «Гжель», «Павлопосадские платки» и «Матрешки». На больших экранах в шатрах покажут видеоролики выступлений российских спортсменов на II Европейских играх. 



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Теги: Минск
 
 
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