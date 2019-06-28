|
На Европейских играх в Минске день Латвии отметили концертом
29.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартует девятый день
На Европейских играх отмечают дни культуры разных стран. Сегодня – день Латвии. В фан-зоне около Дворца спорта в Минске выступила известная латвийская группа.
Посмотреть концерт под открытым небом пришли сотни минчан и гостей столицы. В том числе и спортсмены из сборной Латвии, которые выступали на Европейских играх в Минске. Сейчас у Латвии 23 место в медальном зачете: одно золото, три серебра, две бронзы.
Завтра в фан-зоне День культуры России. Для болельщиков и любителей спорта откроются выставки народных промыслов «Гжель», «Павлопосадские платки» и «Матрешки». На больших экранах в шатрах покажут видеоролики выступлений российских спортсменов на II Европейских играх.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотреть концерт под открытым небом пришли сотни минчан и гостей столицы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)