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Трамп в ходе бесед сделал тему украинских моряков одной из приоритетных, решения по этому вопросу пока нет - Путин

29.06.2019 10:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом на "G-20", однако решения по украинским морякам пока нет, идет судебное разбирательство.

"Эта тема поднималась - я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин в субботу по итогам саммита G20, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что "говорили по другим, естественно, проблемам, но эта тема тоже поднималась".

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой", - заключил Путин.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом на "G-20", однако решения по украинским морякам пока...
 
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