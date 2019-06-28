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Трамп назвал Путина "прекрасным парнем" и заявил о начале торговых переговоров между США и РФ

29.06.2019 09:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Между Россией и США должна быть торговля, заявил президент США Дональд Трамп каналу "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы многого достигли. Мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США - двумя великими странами", - прокомментировал он встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что Путин "необычайный человек" и "прекрасный парень", а их встреча была "отличной".

 
 
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Между Россией и США должна быть торговля, заявил президент США Дональд Трамп каналу "Россия-24" (ВГТРК). "Мы многого достигли. Мы начали обсуждать торговлю. У нас...
 
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