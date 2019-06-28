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Трамп назвал Путина "прекрасным парнем" и заявил о начале торговых переговоров между США и РФ
Источник материала: Интерфакс
Между Россией и США должна быть торговля, заявил президент США Дональд Трамп каналу "Россия-24" (ВГТРК).
"Мы многого достигли. Мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США - двумя великими странами", - прокомментировал он встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп отметил, что Путин "необычайный человек" и "прекрасный парень", а их встреча была "отличной".
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Между Россией и США должна быть торговля, заявил президент США Дональд Трамп каналу "Россия-24" (ВГТРК). "Мы многого достигли. Мы начали обсуждать торговлю. У нас...
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