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Трамп считает сложной проблему с Турцией по С-400

29.06.2019 09:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему поставки Анкаре российских ЗРС С-400, назвав эту проблему сложной.

"Это - проблема. Совершенно точно" - приводят его слова американские журналисты, сопровождающие Трампа в Осаке на саммите G20.

"Мы это обсудим", - добавил президент США.

На вопрос журналиста о том, готов ли будет Вашингтон ввести санкции против Турции в случае, если эта страна все же получит С-400, Трамп ответил: "Мы изучаем этот вопрос".

По словам Трампа, ответственность за эту проблему лежит отчасти на администрации его предшественника Барака Обамы, блокировавшей продажи вооружений в Турцию.

Он заявил, что когда-нибудь посетит Турцию с официальным визитом.

 
 
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему поставки Анкаре российских ЗРС С-400, назвав эту проблему...
 
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