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Трамп считает сложной проблему с Турцией по С-400
Источник материала: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему поставки Анкаре российских ЗРС С-400, назвав эту проблему сложной.
"Это - проблема. Совершенно точно" - приводят его слова американские журналисты, сопровождающие Трампа в Осаке на саммите G20.
"Мы это обсудим", - добавил президент США.
На вопрос журналиста о том, готов ли будет Вашингтон ввести санкции против Турции в случае, если эта страна все же получит С-400, Трамп ответил: "Мы изучаем этот вопрос".
По словам Трампа, ответственность за эту проблему лежит отчасти на администрации его предшественника Барака Обамы, блокировавшей продажи вооружений в Турцию.
Он заявил, что когда-нибудь посетит Турцию с официальным визитом.
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему поставки Анкаре российских ЗРС С-400, назвав эту проблему...
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