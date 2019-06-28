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Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня

29.06.2019 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до официального закрытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 30 июня Минск будет прощаться с континентальным первенством.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Торжественная церемония закрытия пройдет на стадионе «Динамо». Организаторы обещают незабываемое зрелище.

Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня

Будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включит в себя выступления известных артистов.

Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня

И, конечно, изюминкой подобного рода мероприятий является парад атлетов. В нем примут участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Играх. Билетов в продаже осталось немного. Торопитесь!

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Все меньше времени остается до официального закрытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 30 июня Минск будет...
 
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