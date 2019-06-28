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Молодой мужчина выпал с третьего этажа в Барановичах. Он пролежал на земле полчаса, пока его заметили прохожие
29.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ЧП произошло на улице Строителей 29 июня 2019 года примерно в 6 утра.
Дом из которого выпал мужчина. Фото: chp_baranovichi
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Молодой мужчина выпал с третьего этажа в Барановичах. Он пролежал на земле полчаса, пока его заметили прохожие
ЧП произошло на улице Строителей 29 июня 2019 года примерно в 6 утра. Дом из которого выпал мужчина. Фото: chp_baranovichi Молодой человек упал с третьего этажа,...
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