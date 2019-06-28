В Столине состоится легкоатлетический пробег

Источник материала: Виртуальный Брест

Открытый легкоатлетический пробег "Столинская миля-2019", посвященный II Европейским играм и Дню молодежи, пройдет сегодня в Столине, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма райисполкома Василий Мелешин.





Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 200 человек в возрасте 14 лет и старше. Это учащиеся учреждений образования, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, представители трудовых коллективов организаций, предприятий и учреждений Столинского района. Присоединиться к участникам легкоатлетического пробега смогут все желающие.

Пробег стартует на площади Ленина, пройдет по нескольким улицам в центре города и финиширует у здания райисполкома. Дистанция "Столинской мили" составит около 1610 м. Ее предстоит покорить участникам старшей возрастной категории. Детский забег пройдет по укороченному маршруту. Победители и призеры в своих возрастных группах будут награждены медалями и дипломами.

Легкоатлетический пробег в Столине возобновили в прошлом году после многолетнего перерыва. В этом году из-за разлива Горыни соревнования пройдут по новому маршруту. "Раньше мы стартовали с площадки у городского парка и бежали вдоль берега реки Копанец. Всем было удобно, не приходилось перекрывать движение транспорта в городе. Сейчас большая вода уже ушла, но на береговой линии остались ил и другие отложения, поэтому традиционный маршрут пробега пришлось изменить", - пояснил Василий Мелешин.

Организаторами соревнований выступают Столинский райисполком, ДЮСШ Столина, районный физкультурно-спортивный клуб. Легкоатлетический пробег проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и приобщения различных слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом, развития и укрепления спортивных связей между организациями и учреждениями.