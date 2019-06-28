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Строить тоннель между двумя вокзалами в Бресте в ближайшие 5 лет не планируем - Лис

29.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Строительство тоннеля между автобусным и железнодорожным вокзалами в Бресте в ближайшие 5 лет не планируется. Об этом заявил сегодня во время прямой телефонной линии председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Строить тоннель между двумя вокзалами в Бресте в ближайшие 5 лет не планируем - Лис

На прямую линию обратилась жительница Бреста. Она поблагодарила органы власти за новый автовокзал, который месяц назад открыли в областном центре в непосредственной близости от железнодорожного. Пенсионерка поинтересовалась, планируется ли строительство тоннеля между вокзалами.

"Действительно, такие предложения были - соединить вокзалы для удобства. Но в ближайшее время к этому вопросу мы подступать не будем: ни проекта нет, ни острой необходимости. Конечно, было бы удобно для людей, но мы не знаем стоимости этих работ. Не так просто сделать тоннель под железнодорожными путями, он должен соответствовать всем параметрам безопасности. Поэтому в ближайшие 5 лет к этой теме мы подходить не будем", - сказал губернатор.

Сегодня Анатолий Лис проводит прямую телефонную линию. За первый час работы с руководителем области успели пообщаться 12 человек - жители Бреста, Пружан, Ляховичей, Брестского, Каменецкого, Березовского районов. Вопросы касаются благоустройства улиц, капитального ремонта жилья, арендных отношений, ценообразования. По всем обращениям даны конкретные ответы или поручения, решение некоторых вопросов губернатор взял на контроль.

 
Теги: Брест
 
 
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  Строительство тоннеля между автобусным и железнодорожным вокзалами в Бресте в ближайшие 5 лет не планируется. Об этом заявил сегодня во время прямой телефонной...
 
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