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Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест
29.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже несколько лет представители Словацкой Республики тесно сотрудничают с нашим городом, в особенности с Московским районом г. Бреста. В составе этой делегации были депутаты, старосты деревень и даже фольклорная группа.
27 июня состоялась встреча с гостями из Словакии в Брестском горисполкоме. В составе делегации были Иван Гопта, член Совета Прешовской области, депутат Прешовской области, Цирил Гиряк, председатель ассоциации городов и деревень региона Гуменне, депутаты Прешовской области, старосты деревень региона Гуменне и фольклорная группа Лелия.
Глава города Александр
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Уже несколько лет представители Словацкой Республики тесно сотрудничают с нашим городом, в особенности с Московским районом г. Бреста. В составе этой делегации...
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