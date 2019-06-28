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Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

29.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже несколько лет представители Словацкой Республики тесно сотрудничают с нашим городом, в особенности с Московским районом г. Бреста. В составе этой делегации были депутаты, старосты деревень и даже фольклорная группа.

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

27 июня состоялась встреча с гостями из Словакии в Брестском горисполкоме. В составе делегации были Иван Гопта, член Совета Прешовской области, депутат Прешовской области, Цирил Гиряк, председатель ассоциации городов и деревень региона Гуменне, депутаты Прешовской области, старосты деревень региона Гуменне и фольклорная группа Лелия.

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

Глава города Александр Рогачук в ходе встречи отметил, что давние дружеские связи между регионами способствуют экономическому развитию, помогают лучше узнавать друг друга. А 28 июня фольклорная группа «Лелия» выступила в Брестской фан-зоне II Европейских игр.

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест
 

Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

 
Теги: Брест
 
 
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