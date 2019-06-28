Делегация из Словацкой Республики посетила город Брест

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже несколько лет представители Словацкой Республики тесно сотрудничают с нашим городом, в особенности с Московским районом г. Бреста. В составе этой делегации были депутаты, старосты деревень и даже фольклорная группа.

















27 июня состоялась встреча с гостями из Словакии в Брестском горисполкоме. В составе делегации были Иван Гопта, член Совета Прешовской области, депутат Прешовской области, Цирил Гиряк, председатель ассоциации городов и деревень региона Гуменне, депутаты Прешовской области, старосты деревень региона Гуменне и фольклорная группа Лелия.

Глава города Александр Рогачук в ходе встречи отметил, что давние дружеские связи между регионами способствуют экономическому развитию, помогают лучше узнавать друг друга. А 28 июня фольклорная группа «Лелия» выступила в Брестской фан-зоне II Европейских игр.























