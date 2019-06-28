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«Я был дрыщом». Как кобринчанин побывал на своей первой Олимпии

29.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Себя прежним, версии «до бодибилдинга», Дмитрий Драгун называет, не особо выбирая выражений: «Был дрыщом, весил 58 килограммов и очень комплексовал по этому поводу». А сегодня он ловит на себе восхищенные или, наоборот, неодобрительные взгляды прохожих. И собирает одну за другой награды на турнирах.

«Я был дрыщом». Как кобринчанин побывал на своей первой Олимпии

Дима – двукратный абсолютный чемпион Беларуси по классическому бодибилдингу. Выиграв в стране все возможные титулы, теперь «Шварценеггер» из Кобрина пытается выйти из лиги любителей уже на профессиональный уровень. Его мечта – попасть на самое значимое международное соревнование по культуризму «Мистер Олимпия», которое ежегодно проходит в американском Лас-Вегасе. 

– Этот турнир – конечная точка в бодибилдинге, то же самое, что в других видах спорта, Олимпиада. И путевку туда можно получить, только выиграв так называемую про-карту, – объясняет вкратце «правила игры» Дима во время встречи с Zarya.by у него в тренажерке. 

«Я был дрыщом». Как кобринчанин побывал на своей первой Олимпии

Зал с говорящим названием «Чемпион» он открыл в Кобрине год назад вместе со своей супругой Юлей. С ней же – бицепс к бицепсу – он и шел ко всем своим победам на протяжении нескольких лет. 

– На самом деле спортом я занимаюсь с самого детства. Уже в классе третьем на районных соревнованиях по подтягиванию занял 3-е место среди взрослых. Хорошо играл в настольный теннис и футбол, участвовал в соревнованиях. Неудивительно, что всё это привело меня после школы в университет физической культуры, где я впервые и пришел в тренажерку, – вспоминает спортсмен. – С женой мы познакомились в 2010 году, к тому времени я уже пару лет занимался бодибилдингом, но чисто для себя, не выступал на соревнованиях. Именно Юля сыграла наиважнейшую роль в моей карьере, поскольку фактически со старта принимала участие во всем: тренировках, позировании и правильном питании.

В комнате отдыха на столе у чемпиона замечаем чесночные булочки. Жена Юля, улыбаясь, вводит нас в курс дела: 

– На самом деле у нас здоровый рацион, основу которого составляют крупы, куриное филе, вырезка говядины, яйца и овощи. Молочку и хлеб не едим, но сейчас на две недели Дима отвлечен от бодибилдинга: может не тренироваться и есть всё, что захочет. Это такое небольшое послабление после серьезного турнира. А дальше снова за работу и на диету. 

«Я был дрыщом». Как кобринчанин побывал на своей первой Олимпии

Недавно Дмитрий Драгун вернулся из испанского города Аликанте, который славится не только как курорт. Ежегодно здесь проходит одна из нескольких проводимых в мире любительских Олимпий, на которых разыгрываются заветные про-карты. Любопытно, что в нынешнем году на этом престижном международном турнире кобринчанин был единственным белорусом, и это среди тысячи участников!

– Я выступал в категории «Classic Physique», – рассказывает Дима. – Это довольно молодая номинация, которой всего года три, но при этом она уходит корнями в «золотую эру бодибилдинга». В 80 – 90-е годы, как известно, атлеты были более эстетичными – без животов, с тонкой талией, не такими разъевшимися, как теперь. И в последнее время очень многие начали поддерживать именно такой классический бодибилдинг.

Из четырех дивизионов, которые были представлены в категории «Classic Physique», Дмитрий Драгун выступал в самом многочисленном, где были заявлены спортсмены среднего роста: от 171 до 178 см. За право войти в топ-5 и получить про-карту здесь боролись 27 человек – представители не только стран Европы, но даже Африки. 

– На таких турнирах, если ты не вошел в топ-5, то совершенно не важно, занял ты 6-е или 27-е место, это одинаково никакой результат, – честно признается Дмитрий, чья фамилия по итогам Олимпии оказалась аккурат в середине протокола. – В моей категории первым оказался австриец, он же и выиграл абсолютку. Это очень хорошо подготовленный спортсмен, который не впервые выступает на Олимпии, в отличие от меня. Кроме того, я изначально не рассчитывал на высокий результат: после перелета появилась отечность, а это плюс 3-4 лишних килограмма, и у меня был риск вообще не пройти в категорию по весу.

«Я был дрыщом». Как кобринчанин побывал на своей первой Олимпии

И тем не менее, своим участием в турнире Дмитрий остался доволен, так как получил самое ценное для любого атлета – опыт.

– Еще меня поразило отношение к спортсменам на Олимпии. Такого я не видел даже на чемпионате Европы! – с восхищением отмечает он. – В гримерке со всех сторон тебя обдувает вентиляторами, грим поправляют специальные люди, которые раскатывают подтеки валиками. За кулисами для спортсменов предусмотрено даже питание – нам привозили фрукты и паэлью.

В следующем году Дмитрий Драгун планирует снова принять участие в одной из двух Олимпий, проходящих в Европе, – испанской или португальской, если к тому времени, конечно, не выполнит свою задачу-максимум по получению про-карты. Ведь еще один важный старт ему предстоит осенью: в Москве международный турнир по бодибилдингу будет проводить четырехкратная «Мисс фитнес Олимпия» Оксана Гришина. Также в планах спортсмена – осенние соревнования в Румынии и Чехии, где будут разыгрываться про-карты федерации NPC. 

– Конечно, ездить на подобные турниры, где только один взнос за участие стоит несколько сотен евро, не считая дороги туда-обратно, проживания в гостинице и прочих расходов, очень накладно, и далеко не каждый спортсмен может себе это позволить, – рассуждает Дима. – Обычно бодибилдеру, который выступает на любительских соревнованиях, найти спонсора почти нереально. Всё меняется лишь с выигрышем про-карты: тогда тебя просто засыпают предложениями стать лицом какого-нибудь бренда одежды или сняться в рекламе спортивного питания. Но меня, слава Богу, окружают люди, которые поддерживают мое стремление выступать на турнирах и развивать у нас в стране этот вид спорта. Это мои клиенты. В этот раз они почти полностью оплатили мне поездку в Испанию, за что им огромное спасибо. 

Сегодня тренироваться к кобринчанину ездят люди из Бреста, Жабинки, Пружан, Дрогичина и других близлежащих городов. И их привлекает не только безупречное резюме Дмитрия – завоеванные им многочисленные медали и кубки, но также его персональный подход к каждому клиенту.

– Я не гонюсь за количеством людей в зале, – признается тренер. – По своему опыту знаю: сюда могут прийти многие, но впоследствии останутся единицы – целеустремленные и волевые, кому это действительно нужно, кто пытается изменить себя в лучшую сторону, кто не стал жертвой такого модного понятия, как бодипозитив, когда принимают себя таким, какой ты есть.

К слову, сам Дмитрий занимается бодибилдингом уже 13 лет. Сперва его мотивировал, как и многих начинающих качков, простой обывательский интерес – изменить свою внешность, стать мужественнее и сильнее. А потом, видя, что есть результат, он вошел в азарт и начал пробовать выступать на турнирах. 

– На своих первых соревнованиях в 2013 году я занял чуть ли не последнее место, – смеется Дмитрий. – Ровно через год – уже второе, а спустя еще год выиграл категорию и абсолютное первенство Беларуси. По правде говоря, это «золото» я считаю своей самой дорогой наградой, хотя потом медалей было немало. Также важным для меня стало призерство на чемпионате Москвы по бодибилдингу прошлой осенью, где я занял 2-е место. Обычно на таких внутренних соревнованиях «продвигают» своих спортсменов, а я, считайте, впервые выехал за пределы страны – и уже результат. 

«Я был дрыщом». Как кобринчанин побывал на своей первой Олимпии

По своей натуре Дима – настоящий трудяга, борец. Перед любыми стартами он занимается в зале ежедневно не менее трех часов, чередуя кардиотренировки с силовыми. А в перерывах – работает над совершенствованием своих клиентов. Поэтому времени на отдых у чемпиона зачастую просто не остается.

– Хорошо, что есть Юля, – Дима с нежностью смотрит на жену. – Она мой главный помощник: регулярно проводит персональные тренировки, а перед турнирами и вовсе берет всю нагрузку на себя, чтобы я мог хоть немного расслабиться и выдохнуть. 

Между тем, помимо работы в тренажерном зале, у Юли хватает забот и по дому: в семье трое детей, самому младшенькому из которых, названному в честь папы, – два годика. При этом многодетная мама находится в шикарной форме, и в этом сезоне тоже планирует выступить на своем первом международном турнире по бодибилдингу, который будет проходить осенью в Киеве.

– Юлю я не тренирую, в этом просто нет необходимости, она большая умница, и всё знает и умеет сама, – хвалит ее супруг. – Тренировочные программы для нас двоих разрабатывает Фидель Седых. Это легендарный тренер, подготовивший множество чемпионов Европы и мира. По происхождению он белорус, но уже много лет живет и работает в Москве.

Кстати, именно Фидель Седых в свое время и разглядел в Дмитрии природные данные для категории «Classic Physique», он отметил, что пропорции спортсмена в будущем помогут добиться ему высоких результатов в этом виде спорта. 

– В детстве, когда я запоем смотрел фильмы со Шварценеггером или Сталлоне, всегда думал: «Вот же повезло родиться такими – сразу с «банками», – улыбается спортсмен. – Ну а потом, когда уже сам пришел в бодибилдинг, понял: доля правды все-таки в тех детских соображениях была. Станешь ты топовым спортсменом или нет, решают не столько занятия в зале и диета, сколько генетика. Мне в этом плане повезло, как и всем тем спортсменам, которые однажды стали «Мистерами Олимпии». 

 
Теги: Брест
 
 
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  Себя прежним, версии «до бодибилдинга», Дмитрий Драгун называет, не особо выбирая выражений: «Был дрыщом, весил 58 килограммов и очень комплексовал по этому...
 
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