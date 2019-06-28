Власти пояснили, почему в Беларуси не будут освобождать молодежь от подоходного налога

Источник материала: Виртуальный Брест

Польское правительство утвердило законопроект, согласно которому молодых людей до 26 лет освободят от уплаты подоходного налога. Цель закона − сделать Польшу среди молодежи более привлекательным местом для работы. В Беларуси не намерены идти на введение таких льгот. Почему?





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На сегодняшней сессии в парламенте поднимали вопрос, возможно ли освободить белорусов в возрасте до 26 лет от уплаты подоходного налога. Такой возможностью поинтересовался председатель Совета Республики Михаил Мясникович. По его мнению, это может "привлечь людей". — Не платить подоходный налог означает, что государство не сможет что-то профинансировать, — отметил министр финансов Максим Ермалович.

Хорошая мера поддержки живущего в стране молодого поколения

В Беларуси, по информации Белстата, живет почти 630 тысяч людей в возрасте 20 — 29 лет, отмечает издание "Завтра твоей страны". Нужна ли им такая поддержка государства?

Налоговые льготы или экономические меры поддержки молодых людей, которые только начинают самостоятельную жизнь, необходимы, считает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль.

— У молодых меньше возможностей устроиться на нормальную работу, потому что им не хватает опыта, нет капитала. Поддержка позволит получить хорошее образование и больше зарабатывать, — прогнозирует экономист.

Снижение налоговой нагрузки, адресная финансовая помощь, базовый доход, льготное кредитование для людей в возрасте до 25-30 лет используются во многих странах. И дело не только в социальной поддержке. Оказывается, это выгодно экономике.

− Смысл налоговых льгот или базового дохода еще и в том, чтобы повысить внутренний спрос. То есть вклад в экономику был бы и за счет людей, которые не могут себе позволить потратить лишние деньги на покупки, − говорит эксперт BEROC.

Как показывает исследование Совета управляющих Федеральной резервной системы США 2018 года, миллениалы многих стран менее обеспечены, чем предыдущие поколения в их возрасте. Их реальные доходы ниже, а сбережения невелики. Отчасти поэтому у них более скромный уровень потребления, часто отсутствует собственная недвижимость.

Но она не удержит тех, кто уезжает на поиски лучшей жизни за границу

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев считает, что обнуление налогов для выходящих на рынок труда граждан Беларуси вряд ли способно повлиять на уровень миграции.

— Если посмотреть на причины, по которым молодые белорусы мигрируют, – они в основном экономические: низкие зарплаты и дефицит рабочих мест. Освобождением от уплаты подоходного налога на какой-то период эти проблемы не будут решены, − считает эксперт.

Удержать молодежь могут только полноценная миграционная политика и улучшение общей экономической ситуации.

− Учитывая социально-экономическое состояние Беларуси, говорить про реальные решения, которые бы в значительной мере повлияли на сокращение оттока населения за рубеж, не приходится. Они требуют таких затрат, которые Беларусь не может себе позволить, − говорит Андрей Елисеев.

Пока самый реалистичный для страны вариант, и практически единственный, что остается правительству, − устанавливать миграционные партнерства с теми странами, куда в основном уезжают белорусы. Важно обмениваться информацией о том, в каких секторах экономики могли бы потребоваться белорусы, и способствовать легальной миграции этих специалистов, параллельно создавая механизмы, чтобы эти люди спустя некоторое время возвращались на родину, привозя новые знания и капитал, считает эксперт.