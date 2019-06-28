В Барановичах сотрудники уголовного розыска раскрыли разбойное нападение

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть ГОВД из городской больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен с множественными ссадинами головы 60-летний местный житель.





Как пояснил пострадавший М., поздно ночью он шел домой по улице Фроленкова и почувствовал сзади удар по голове стеклянной бутылкой. Затем преступник расстегнул рюкзак и начал доставать вещи. М. попытался сопротивляться, и злоумышленник смог прихватить с собой только кошелек, в котором находились деньги: 1 000 белорусских рублей и 112 долларов США.

Помощь пострадавшему оказали прохожие, которые доставили мужчину в больницу.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Барановичского ГОВД с помощью систем видеонаблюдении был установлен злоумышленник. Им оказался неоднократно судимый житель Барановичского района С., 1994 года рождения.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.207 УК Республики Беларусь). Подозреваемый задержан.

Официальный представитель

Барановичского ГОВД Анастасия Гурская