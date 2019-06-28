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«В 20 лет не подумают про пенсию». Министры раскритиковали идею включать службу в армии в страховой стаж

29.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси нужно усовершенствовать пенсионное обеспечение — включить службу в армии в страховой стаж. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на сегодняшней сессии в парламенте. Однако министры труда и финансов скептически отреагировали на эту инициативу.

«В 20 лет не подумают про пенсию». Министры раскритиковали идею включать службу в армии в страховой стаж

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что намерены добиваться зачета срока службы в страховой пенсионный стаж. В ведомстве отмечают, что это предложение поддержали в большинстве госорганов. Вопрос о включении в страховой стаж службы в армии (наряду с учебой в вузе и декретным отпуском) в Беларуси поднимают не первый год.

Включать ли службу в армии в страховой стаж, сегодня обсуждали на сессии в парламенте. Так, Михаил Мясникович высказался, что «служба в армии — это государственная функция». По его мнению, властям нужно включать в страховой стаж службу в армии. Однако министр труда Ирина Костевич скептически отреагировала на это предложение.

— Здесь на чашу весов можно поставить… У нас страховой стаж к 2025 году будет 20 лет. Пенсионный возраст для мужчин — 63 года (к 2022 году. — Прим. ред.). 43 года трудовой активной жизни. И за эти 43 (года. — Прим. ред.) проблема набрать 20 лет страхового стажа? — отметила Ирина Костевич.

Михаил Мясникович заметил, что «отмазываются от армии в том числе и по этой причине (невключение службы в страховой стаж. — Прим. ред.)».

— В 20 лет они не подумают об этом, про пенсию, — заметила Ирина Костевич.

На что Михаил Мясникович сказал, что «надо совершенствовать законодательство по данному вопросу».

Позже сенатор Нина Железнова поинтересовалась у министра финансов Максима Ермаловича включением в страховой стаж службы в армии.

— Бюджет, к сожалению, имеет свои ограничители, — отметил Максим Ермалович. — Есть первое правило, которому мы всегда должны следовать. Я всегда призываю своих работников, которые рассматривают те или иные законопроекты, и я думаю, что это основное правило реализации той политики в области выплаты пенсий, что нельзя выплачивать пенсии в том случае, если человек не перечисляет средства в Фонд социальной защиты. Это самое основное.

Министр финансов заявил, что в страховой стаж можно включать только те периоды, в течение которых уплачиваются взносы в ФСЗН.

— Неужели пенсия является основным фактором, влияющим на принятие решения о службе в армии? Мне кажется, что это не так. Я не противник, но за эффективность использования бюджетных средств отвечаю я. И решение надо принимать исходя из того, куда мы эти деньги потратим наиболее эффективным способом, — отметил Максим Ермалович.

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. Ежегодно эта планка увеличивается на 6 месяцев — до 20 лет в 2025 году. 

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас социальная пенсия составляет 112,01 рубля.

 
 
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  В Беларуси нужно усовершенствовать пенсионное обеспечение — включить службу в армии в страховой стаж. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики...
 
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