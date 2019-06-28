Концерт оркестра Брестского театра прошёл под открытым небом

Источник материала: Виртуальный Брест

28 июня 2019 года поклонники живой музыки собрались на концерте симфонического оркестра Брестского академического театра драмы под управлением Александра Сосновского.





Концерт закрытия сезона впервые собрал слушателей в театральном дворе. Здесь установили сцену, организовали театральное освещение, расставили кресла и стулья. Театральный зал под открытым небом со зрительскими местами в ложе и на балконе.





Приветственные аплодисменты слушателей. На сцене – строго одетые оркестранты. Взмах дирижёрской палочки – и … попурри на знакомые и любимые мелодии Фрэнка Синатры.

Следом – мелодии из советских и зарубежных кинофильмов (Шербургские зонтики, Человек с бульвара капуцинов, Джентльмены удачи), оркестровые версии хитов группы QEEN и итальянцев из 1980-х, вариации на темы народных мелодий «Перапёлочка» и «Дявониха», белорусская (Евгений Глебов) и зарубежная классика (Габриэль Маркес)…

Широкий диапазон музыкальных произведений и бесспорное исполнительское мастерство брестких музыкантов. Артистический талант Александра Сосновского, который вдохновляет оркестрантов и увлекает зрителей в мир живой музыки.