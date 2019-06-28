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Концерт оркестра Брестского театра прошёл под открытым небом

29.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 июня 2019 года поклонники живой музыки собрались на концерте симфонического оркестра Брестского академического театра драмы под управлением Александра Сосновского.

Концерт оркестра Брестского театра прошёл под открытым небом

Концерт закрытия сезона впервые собрал слушателей в театральном дворе. Здесь установили сцену, организовали театральное освещение, расставили кресла и стулья. Театральный зал под открытым небом со зрительскими местами в ложе и на балконе.

Концерт оркестра Брестского театра прошёл под открытым небом

Приветственные аплодисменты слушателей. На сцене – строго одетые оркестранты. Взмах дирижёрской палочки – и … попурри на знакомые и любимые мелодии Фрэнка Синатры.

Следом – мелодии из советских и зарубежных кинофильмов (Шербургские зонтики, Человек с бульвара капуцинов, Джентльмены удачи), оркестровые версии хитов группы QEEN и итальянцев из 1980-х, вариации на темы народных мелодий «Перапёлочка» и «Дявониха», белорусская (Евгений Глебов) и зарубежная классика (Габриэль Маркес)…

Широкий диапазон музыкальных произведений и бесспорное исполнительское мастерство брестких музыкантов. Артистический талант Александра Сосновского, который вдохновляет оркестрантов и увлекает зрителей в мир живой музыки.

 
 
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  28 июня 2019 года поклонники живой музыки собрались на концерте симфонического оркестра Брестского академического театра драмы под управлением Александра...
 
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