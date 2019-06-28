"Дал объявление о продаже вещей - с карточки увели деньги". Появился новый вид мошенничества

рассказал Белагропромбанк. О случаях хищения денежных средств с карточек в таких случаяхБелагропромбанк.





Как правило, схема действий не вызывает подозрений у продавцов: мошенники звонят и говорят о том, что хотят купить товар или имущество по объявлению.





— Далее в ходе общения «покупатель», например, ссылаясь на то, что он находится в другом городе, предлагает внести предоплату на карточку продавца, — рассказывают подробности в Белагропромбанке. — Для перечисления денежных средств «покупатель» просит предоставить ему номер карточки, SMS-коды, а также личную информацию о продавце (например, паспортные данные, девичью фамилию матери) и прочее.





Мошенник уверяет, что данная информация необходима именно для перевода денежных средств на карточку. Но потом полученные обманным путем сведения используются для хищения денег с карточки.





Три правила защиты от злоумышленников:

В банке напоминают, что для перевода денежных средств на вашу карточку отправителю достаточно знать только ее полный номер (иногда дополнительно указывается срок действия карточки), никакая иная информация о получателе платежа и его карточке для проведения такой операции не требуется.





Не предавайте третьим лицам ни под каким предлогом сведения о SMS-кодах, паспортные данные, логины и пароли к интернет-банкингу и мобильным приложениям.





Включите СМС-оповещение. Это позволит в режиме реального времени отслеживать все операции. И в случае чего оперативно заблокировать карту и вернуть деньги.