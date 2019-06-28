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"Дал объявление о продаже вещей - с карточки увели деньги". Появился новый вид мошенничества

29.06.2019 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Банки рассказали о новом способе мошенничества с карточками. Жертвами злоумышленником в этот раз стали люди, которые размещают в интернете объявления о продаже каких-то вещей.

"Дал объявление о продаже вещей - с карточки увели деньги". Появился новый вид мошенничества
О случаях хищения денежных средств с карточек в таких случаях рассказал Белагропромбанк.

Как правило, схема действий не вызывает подозрений у продавцов: мошенники звонят и говорят о том, что хотят купить товар или имущество по объявлению.

— Далее в ходе общения «покупатель», например, ссылаясь на то, что он находится в другом городе, предлагает внести предоплату на карточку продавца, — рассказывают подробности в Белагропромбанке. — Для перечисления денежных средств «покупатель» просит предоставить ему номер карточки, SMS-коды, а также личную информацию о продавце (например, паспортные данные, девичью фамилию матери) и прочее.

Мошенник уверяет, что данная информация необходима именно для перевода денежных средств на карточку. Но потом полученные обманным путем сведения используются для хищения денег с карточки.

Три правила защиты от злоумышленников:

В банке напоминают, что для перевода денежных средств на вашу карточку отправителю достаточно знать только ее полный номер (иногда дополнительно указывается срок действия карточки), никакая иная информация о получателе платежа и его карточке для проведения такой операции не требуется.

Не предавайте третьим лицам ни под каким предлогом сведения о SMS-кодах, паспортные данные, логины и пароли к интернет-банкингу и мобильным приложениям.

Включите СМС-оповещение. Это позволит в режиме реального времени отслеживать все операции. И в случае чего оперативно заблокировать карту и вернуть деньги.

 
 
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Банки рассказали о новом способе мошенничества с карточками. Жертвами злоумышленником в этот раз стали люди, которые размещают в интернете объявления о продаже...
 
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