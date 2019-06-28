Зампред Партии БНФ ушел из партии в знак протеста. В чем дело?

belsat.eu . «Я ушел потому, что считаю, что участие председателя Партии БНФ, независимо от того, было оно вынужденным или добровольным, в этом событии для меня, как члена партии, недопустимо. Партия все-таки имеет консервативный облик. И есть противоречие между консервативным обликом и такими действиями», – рассказал политик в комментарии





Собеседник также отметил, что не спрашивал, хочет ли кто-то еще по этой причине оставить Партию БНФ, так как «каждый отвечает сам за себя».





Александр Стрельцов сообщил, что отдельной политической силы создавать не собирается.





«Интересно было посмотреть»

Фото Григория Костусева на фоне радужных флажков во время Балтийского гей-прайда 8 июня опубликовала в «Facebook» активистка экологического движения Татьяна Новикова. В интервью «Нашай Ніве» председатель ПБНФ признал, что посетил шествие, чтобы «сформировать свой личный подход» к этой теме.





«Мне, как белорусскому политику, интересно было посмотреть, что это за мероприятие, что это за люди, как они выглядят, что хотят сказать этим мероприятием. И, побывав там, я начал лучше понимать этих людей. Мое отношение к ним стало менее категоричным», – рассказал он и добавил, что «ничего страшного» в гей-прайде нет.





По его мнению, такая акция может также проводиться и в Минске , так как является правом граждан, а «власти должны поспособствовать проведению такого мероприятия, если оно не будет нарушать законодательство».









Сейм ПБНФ рассмотрит последние события

В комментарии нашему корреспонденту Григорий Костусев отметил, что в партии решили не комментировать уход Александра Стрельцова, пока последние события не будут рассмотрены на партийном сейме. Сейм должен состояться уже в эту субботу, 29 июня.





В свою очередь бывший председатель ПБНФ, а сегодня заместитель председателя Алексей Янукевич рассказал, что перед сеймом состоится заседание политической комиссии, на котором все указанное будет обсуждено.





«Возможно, мы вынесем на рассмотрение сейма эту ситуацию, но если такое произойдет, то я буду выступать за то, чтобы это было в закрытом формате», – заявил политик.





Александр Стрельцов был членом Белорусского народного фронта с 1990 года. В 1999-2003 годах он уже приостанавливал свое членство в партии в знак несогласия с расколом партии на КХП-БНФ во главе с Зеноном Позняком и ПБНФ, которую возглавил Винцук Вечерко.





В 2003-2007 годах Стрельцов был заместителем председателя Международной комиссии ПБНФ, а в 2009-2011 годах возглавлял Комиссию партийной учебы. В 2011 году он был впервые избран заместителем председателя партии.



