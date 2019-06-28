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Либеральная идея или авторитаризм? Туск ответил Путину
Источник материала: Партизан
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила,
— Тот, кто заявляет, что либеральная демократия изжила себя, также утверждает, что себя изжили свободы, что верховенство закона и права человека, — отметил Дональд Туск.
По его словам, действительно изжили себя «авторитаризм, культ личности и власть олигархов».
— Даже если иногда они могут показаться эффективными, — указал он.
Ранее Путин заявил, что либеральная идея себя изжила. По его словам, в странах Запада произошел отрыв руководящих элит от населения.
В пример Путин привел проблему с мигрантами в США, указав, что сторонники либерализма ничего не делают, а население каждый день сталкивается с проблемами.
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Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя...
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