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Лукашенко пришел "поболеть" на "Динамо" – кто в его компании?

29.06.2019 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко накануне побывал на финале командного турнира по легкой атлетике II Европейских игр.
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Рядом с ним разместились младший сын Коля, тренер Михаил Захаров, бизнесмен Сергей Тетерин, глава Администрации Наталья Кочанова, гимнастка Ксения Санкович и другие.

Примерно с той же компанией Александр Лукашенко появился и в четверг на соревнованиях по гребле.



Любопытно, что БелТА сообщает: «Финальные состязания по легкой атлетике вызвали большой зрительский интерес. Соревнования проходят при практически полных трибунах многотысячного стадиона».

При  этом фотографии агентства с места событий этому утверждению, мягко говоря, противоречат.


 
 
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Лукашенко накануне побывал на финале командного турнира по легкой атлетике II Европейских игр.
 
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