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Лукашенко пришел "поболеть" на "Динамо" – кто в его компании?
Источник материала: Партизан
Лукашенко накануне побывал на финале командного турнира по легкой атлетике II Европейских игр.
Рядом с ним разместились младший сын Коля, тренер Михаил Захаров, бизнесмен Сергей Тетерин, глава Администрации Наталья Кочанова, гимнастка Ксения Санкович и другие.
Примерно с той же компанией Александр Лукашенко появился и в четверг на соревнованиях по гребле.
Любопытно, что БелТА сообщает: «Финальные состязания по легкой атлетике вызвали большой зрительский интерес. Соревнования проходят при практически полных трибунах многотысячного стадиона».
При этом фотографии агентства с места событий этому утверждению, мягко говоря, противоречат.
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Лукашенко накануне побывал на финале командного турнира по легкой атлетике II Европейских игр.
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