Рядом с ним разместились младший сын Коля, тренер Михаил Захаров, бизнесмен Сергей Тетерин, глава Администрации Наталья Кочанова, гимнастка Ксения Санкович и другие.





Примерно с той же компанией Александр Лукашенко появился и в четверг на соревнованиях по гребле.













Любопытно, что БелТА сообщает: «Финальные состязания по легкой атлетике вызвали большой зрительский интерес. Соревнования проходят при практически полных трибунах многотысячного стадиона».





При этом фотографии агентства с места событий этому утверждению, мягко говоря, противоречат.



