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Польские полицейские с ветерком доставили роженицу в больницу

29.06.2019 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польским полицейским пришлось организовать эскорт легкового автомобиля, в котором ехала женщина со схватками. Смотрите на видео, что может произойти на дороге во время обычного патрулирования.



Необычный случай произошел в городе Бельско-Бяла, расположенном на юге страны. Патрульные остановили на дороге автомобиль Mitsubishi, который двигался с существенным превышением скорости.

Один из полицейских отправился проверять документы у водителя, однако выяснилось, что он нарушал ПДД по уважительной причине – вез супругу, у которой начались схватки, в родом.

Правоохранители приняли решение сопроводить автомобиль с роженицей до больницы. По информации местного управления полиции, спустя непродолжительное время в учреждении здравоохранения появилась на свет девочка.




 
 
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Польским полицейским пришлось организовать эскорт легкового автомобиля, в котором ехала женщина со схватками. Смотрите на видео, что может произойти на дороге во...
 
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