Польские полицейские с ветерком доставили роженицу в больницу









Необычный случай произошел в городе Бельско-Бяла, расположенном на юге страны. Патрульные остановили на дороге автомобиль Mitsubishi, который двигался с существенным превышением скорости.





Один из полицейских отправился проверять документы у водителя, однако выяснилось, что он нарушал ПДД по уважительной причине – вез супругу, у которой начались схватки, в родом.





Правоохранители приняли решение сопроводить автомобиль с роженицей до больницы. По информации местного управления полиции, спустя непродолжительное время в учреждении здравоохранения появилась на свет девочка.











