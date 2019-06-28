ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Барановичах контролеры ловят "зайцев"

29.06.2019 09:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журналистка Intex-press провела 7 июня два часа с контролерами.
1 из 3

К рейду контролеров, который начинается в пятницу, в 14 часов, нас с фотографом просят присоединиться ближе к вечеру: «Тогда самое интересное начинается. Люди возвращаются с работы, к тому же пятница – немало нетрезвых».

Желтый бус, который перевозит контролеров от одной остановки к другой, забирает нас в 18 часов. В салоне 6 контролеров, два работника «Барановичигортранса». Чуть позже к нам присоединяются еще и дружинники. В итоге нас ни много ни мало – 14 человек.

Безбилетники стали более «скользкими»


Остановка «Детский сад №13». Первые два автобуса – полупустые. Их контролеры проверяют буквально за полминуты. И, к моему огорчению, ни одного «зайца». Я была уверена, что безбилетник попадется в первом же автобусе.

– Безбилетных пассажиров становится меньше, поэтому не стоит удивляться, – словно почувствовав мое настроение, говорит Рита Петрова, которая работает контролером почти 10 лет. – Бывают дни, когда за рабочий день не встретишь ни одного пассажира, который не оплатил проезд. А ведь за смену нужно проверить хотя бы 45 автобусов! Лет пять-шесть назад за смену и 15 безбилетников попадались.

Водители всех автобусов, пассажиров которых проверили контролеры, ставят отметку в документах.

Сейчас, отмечают контролеры, безбилетники стали более «скользкими»: стоят у первой двери автобуса, а увидев контролеров, выскакивают и убегают.

И вот к остановке подходит очередной автобус, а в нем – сразу два «зайца». Нетрезвый молодой человек с девушкой сидят в начале автобуса. Завидев контролеров, они начинают смеяться и сразу признаются, что ни талонов, ни проездных у них нет. На просьбу покинуть салон автобуса, спокойно выходят. И пока контролер выписывает им штрафы, смеются. Чему так рады – непонятно.

– Неадекватно на штрафы реагируют, как правило, пьяные пассажиры, – говорит контролер Наталья Герман, когда парочка, по-прежнему смеясь, уходит. – А для некоторых это даже развлечение. К примеру, есть в Барановичах молодой человек, который несколько раз в месяц попадается без талона и всегда молча платит штрафы. Наверное, у него хобби такое – испытать судьбу и проверить, зайдут контролеры в этот раз или нет.

«Замоталась и забыла пробить талон»


Решаем сменить локацию и приезжаем на остановку «Стадион». Выбор на эту остановку пал неспроста: в пятницу иногородние рабочие и студенты спешат на вокзал. Но первым безбилетником оказался… школьник. Его отпускают, но предупреждают, чтобы в следующий раз не забывал брать с собой справку.

– Буквально две недели назад этот парень ехал с другом. К нему вопросов не было, а вот к другу были. Так он его, как мог, защищал. А сейчас, видите, сам в такую же ситуацию попал, – поясняет Андрей Мастиловский, начальник контрольно-ревизорской службы Коммунального транспортного унитарного предприятия «Барановичигортранс».

Следующий автобус – и снова «заяц». Нетрезвый мужчина на ходу бросает «Я к матери в больницу спешу» и пытается обойти контролеров. То, что автобус едет в противоположную от больницы сторону, мужчину не смущает.

Уйти безнаказанным безбилетнику не удается. Его догоняют и выписывают штраф. Самое удивительное, что буквально накануне этот же пассажир также был оштрафован за поездку без проездного документа.

Еще один безбилетный пассажир – женщина среднего возраста – без вопросов готова заплатить штраф на месте. Видно, что ей неловко.

– Ехала, замоталась и совсем забыла пробить талон. Я этого не отрицаю. Мне самой неудобно, что так вышло, – говорит она.

Нужной суммы – 12,75 рубля – у женщины с собой нет. Она звонит супругу и спустя 10 минут тот приносит деньги.

Прямо в объятия милиции


Около 20.00. Переезжаем на остановку «ТЭЦ». Каких-то неординарных случаев я уже не жду: у контролеров и так немаленький «улов».

И действительно, в первых трех автобусах все пассажиры предъявляют свои проездные документы. Я прощаюсь с командой и только собираюсь зайти в «свой» автобус, как слышу крик.

Журналистский интерес побеждает, и я выпрыгиваю обратно на остановку.

– Я штраф платить не буду! Отпустите меня! Вы не имеете права меня задерживать! – кричит молодой человек. – Я вам отдал талон, пробейте его сами!

Оказалось, парень талон не прокомпостировал, но все равно считает, что проезд он оплатил – «талончик ведь есть». Он громко ругается, отказывается показать документы и порывается сбежать. На помощь контролерам приходят милиционеры, которые, увидев происходящее, подошли к остановке. Заметив стражей правопорядка, «заяц» успокаивается и меняет тактику:

– Я готов оплатить штраф, просто документов у меня с собой нет.

Подходит новый автобус, из салона выскакивает мужчина – явно безбилетник – и бежит… прямо в объятия милиционеров.

– У меня талон проверила пожилая женщина, и я выбросил его на остановке, – с ходу придумывает он легенду.

От «зайца» явно несет спиртным. Он улыбается, пытается найти «пожилую женщину», не может вспомнить, в какую урну «выбросил» талон. В итоге платит штраф, желает всем хорошего вечера и, оглядываясь, уходит.

– Подобных ситуаций не избежать. Но для того, чтобы разрешить конфликт и понять, кто прав, а кто виноват, есть видеорегистраторы. В городе работают 37 контролеров, у каждого второго уже есть регистратор, остальные мы постепенно докупаем, – поясняет Андрей Мастиловский. – Раз в несколько дней я просматриваю записи. Это помогает разрешить спорные вопросы. Однажды позвонила женщина и сказала, что ей нагрубила контролер, а на записи – она сама нагрубила нашей сотруднице. Пассажирка приехала в офис, пересмотрела запись вместе со мной, а потом извинилась и ушла.

…Для меня рейд закончился, а для контролеров он продолжался до 23.00. Всего за рейд оштрафовали 24 безбилетника.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналистка Intex-press провела 7 июня два часа с контролерами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Определены лидеры на заготовке кормов по итогам первого укоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика