Трамп снова хочет встретиться с Ким Чен Ыном





Ким Чен Ын и Дональд Трамп, архивное фото





Трамп планирует посетить Южную Корею после саммита стран "Большой двадцатки" (G20) в Японии.





Американский лидер прибудет в Сеул с двухдневным визитом, целью которого будет спасти зашедшие в тупик переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации.





"[Е]сли председатель Северной Кореи Ким увидит это [сообщение], я бы встретился с ним на Границе/в ДМЗ [демилитаризованной зоне], чтобы просто пожать ему руку и сказать "привет(?)!" - говорится в сообщении в "Твиттере" (пунктуация сохранена).









На саммите G20 в японской Осаке президент США прояснил смысл своего твита и заявил, что утром субботы, 29 июня, он решил "закинуть удочку" к Ким Чен Ыну.