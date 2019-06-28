ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп снова хочет встретиться с Ким Чен Ыном

29.06.2019 09:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп спонтанно пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться на границе Северной и Южной Кореи.


Ким Чен Ын и Дональд Трамп, архивное фото

Трамп планирует посетить Южную Корею после саммита стран "Большой двадцатки" (G20) в Японии.

Американский лидер прибудет в Сеул с двухдневным визитом, целью которого будет спасти зашедшие в тупик переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации.

"[Е]сли председатель Северной Кореи Ким увидит это [сообщение], я бы встретился с ним на Границе/в ДМЗ [демилитаризованной зоне], чтобы просто пожать ему руку и сказать "привет(?)!" - говорится в сообщении в "Твиттере" (пунктуация сохранена).


На саммите G20 в японской Осаке президент США прояснил смысл своего твита и заявил, что утром субботы, 29 июня, он решил "закинуть удочку" к Ким Чен Ыну.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп спонтанно пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться на границе Северной и Южной Кореи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и мисс Беларусь-2018 болели за легкоатлетов на «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные красивые пуховики вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика