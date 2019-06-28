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Трамп снова хочет встретиться с Ким Чен Ыном
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп спонтанно пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться на границе Северной и Южной Кореи.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп, архивное фото
Трамп планирует посетить Южную Корею после саммита стран "Большой двадцатки" (G20) в Японии.
Американский лидер прибудет в Сеул с двухдневным визитом, целью которого будет спасти зашедшие в тупик переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации.
"[Е]сли председатель Северной Кореи Ким увидит это [сообщение], я бы встретился с ним на Границе/в ДМЗ [демилитаризованной зоне], чтобы просто пожать ему руку и сказать "привет(?)!" - говорится в сообщении в "Твиттере" (пунктуация сохранена).
На саммите G20 в японской Осаке президент США прояснил смысл своего твита и заявил, что утром субботы, 29 июня, он решил "закинуть удочку" к Ким Чен Ыну.
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Президент США Дональд Трамп спонтанно пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться на границе Северной и Южной Кореи.
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