Фигурант — 25-летний житель Солигорска. По версии следствия, еще до призыва мужчина изучал возможность уехать воевать в соседнюю страну. Потом был призван на срочную службу.





«Находясь в отпуске, после просмотра очередных видеороликов с мест вооруженного конфликта, принял решение не возвращаться в войсковую часть из отпуска и отправиться в Украину с целью вступить в воинское формирование одной из противоборствующих сторон», — рассказал прокурор отдела прокуратуры Минской области Юрий Козубовский.





События происходили в октябре 2018 года. Парень собирался воевать на стороне одной из самопровозглашенных республик Донбасса.









Понимая последствия, солдат не собирался возвращаться на родину. Денег на поездку не было, поэтому в салоне связи он купил в рассрочку мобильный телефон и в тот же день продал, чтобы выручить деньги. А назавтра уехал в Украину.





Однако он так и не вступил в ряды вооруженного формирования, потому что был задержан сотрудниками СБУ. В итоге белоруса судили на родине по статьям о дезертирстве, покушении на участие в вооруженном формировании в иностранном государстве и мошенничестве.





Приговор — 5 лет лишения свободы и лишение звания «ефрейтор». Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.



