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Стало известно, кто понесет флаг сборной Беларуси на церемонии закрытия II Европейских игр в Минске

29.06.2019 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Флагоносцем белорусской сборной на церемонии закрытия II Европейских игр в Минске команда выбрала байдарочницу Марину Литвинчук, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

На домашних Европейских играх Марина Литвинчук завоевала 4 награды: 2 золотые (в байдарке-двойке на 500 м и в байдарке-одиночке на 1000 м), 1 серебряную (в байдарке-четверке на 500 м) и 1 бронзовую (в байдарке-двойке на 200 м).


Александр Лукашенко и Марина Литвинчук. Фото: president.gov.by

Таким образом, наравне с подругой по команде Ольгой Худенко, она стала самой титулованной белоруской на турнире.

Официальное закрытие II Европейских игр состоится 30 июня на Олимпийском стадионе «Динамо». Во время церемонии пройдет традиционный парад стран, начало запланировано на 20.00.

Напомним, что 21  июня на церемонии открытия II Европейских игр белорусский флаг нес легенда мирового настольного тенниса Владимир Самсонов.


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Теги: Минск
 
 
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Флагоносцем белорусской сборной на церемонии закрытия II Европейских игр в Минске команда выбрала четырехкратную медалистку соревнований.
 
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