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«Не хочется клянчить деньги у мужчины». Девушки комментируют советы по соблазнению
Источник материала: Tut.by
Вы встретили девушку своей мечты, и не знаете, как к ней подступиться? Интернет предлагает кучу вариантов! Но работают ли они? Мы показале девушкам несколько советов по соблазнению и узнали, сработало бы это с ними или нет. Оказалось, то, что многие из вас примут за шутку, действительно может сработать!
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Парням смотреть обязательно - некоторые советы реально работают.
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