«Не хочется клянчить деньги у мужчины». Девушки комментируют советы по соблазнению

Источник материала: Tut.by

Вы встретили девушку своей мечты, и не знаете, как к ней подступиться? Интернет предлагает кучу вариантов! Но работают ли они? Мы показале девушкам несколько советов по соблазнению и узнали, сработало бы это с ними или нет. Оказалось, то, что многие из вас примут за шутку, действительно может сработать!