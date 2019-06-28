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США позволят Huawei приобретать американскую продукцию
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что позволит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию. С такими словами Трамп выступил на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Группы двадцати в японской Осаке,
«Компании США могут продавать свое оборудование Huawei, — сказал глава Белого дома. — Мы говорим об оборудовании, которое не представляет большую угрозу для национальной безопасности».
Трамп отметил, что на переговорах с Си Цзиньпином затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни. «Завтра или во вторник состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос выведения Huawei из черного списка», — заключил Трамп, не уточнив, с кем он планирует провести дискуссию по данной теме.
15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.
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Как отметил глава Белого дома, речь идет об оборудовании, которое «не представляет большую угрозу для национальной безопасности» Соединенных Штатов.
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