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Вальс Победы, рыцарский турнир и праздничный салют
29.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ПРОГРАММАпраздничных мероприятий ко Дню Независимости Республики Беларусь и75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 3 июля в Вороново
Малый зал Вороновского районного исполни-тельного комитета
10.00 — прием трудовых коллективов и лиц, занесенных на районную Доску Почета.
Памятник погибшим воинам и партизанам
11.00-11.40 — митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков;
11.40-12.00 — шествие «Беларусь помнит».
Городской стадион
12.00-14.00 — торжественное открытие праздника, тематический концерт «Счастье жить в мирной стране»;
14.00-14.10 — акция «Вальс Победы»;
14.10-15.00 — концертная программа исполнителей народного творчества «Песней славлю край родной»;
19.00-20.00 — концерт популярной песни «Ретро-шлягер»;
20.00-21.00 — концерт эстрадных исполнителей Вороновщины «Музыка без границ»;
21.00-22.00 — концерт с участием звезды белорусской эстрады Ольги Плотниковой и певца Влада Чижикова;
22.00-22.10 — общереспубликанская акция «Споем гимн вместе»;
22.10 — праздничный салют.
Городской парк, летняя эстрада
12.00-14.30 — детские игровые программы;
15.00-16.00 — концерт детского творчества «Мы — будущее страны»;
16.00-17.30 — рыцарский турнир;
17.30-18.30 — интерактивное театрализованное представление «Приключения Бубы» Белорусского игрового театра ростовых кукол Dolls4All;
18.30-19.30 — детская дискотека «Веселые нотки»;
19.30-22.00 — ретро-дискотека «Попурри 90-х».
Городской парк
13.00-14.30 — первенство по армрестлингу;
13.00-15.00 — фигурное вождение велосипеда.
Городской парк, мини-футбольная площадка
12.00-17.00 — Кубок по мини-футболу.
С 12.00 до 21.00 в городском парке будут работать праздничная торговля; площадка игровых детских аттракционов; аквагрим; фотозоны; тематические подворья; мини-музей с выставкой-инсталляцией «Поезд Победы»; театр военной книги «И память подвига нам книга оживляет»; подворье «Полевая кухня»; ветеранское подворье; стоянка на привале «Беларусь пявучая»; выставка народных умельцев Вороновщины «Беларусь — жыцця майго крыніца!»
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ПРОГРАММАпраздничных мероприятий ко Дню Независимости Республики Беларусь и75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 3 июля в...
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