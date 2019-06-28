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Вальс Победы, рыцарский турнир и праздничный салют

29.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вальс Победы, рыцарский турнир и праздничный салют

ПРОГРАММАпраздничных мероприятий ко Дню Независимости Республики Беларусь и75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 3 июля в Вороново

Малый зал Вороновского районного исполни-тельного комитета

10.00 — прием трудовых коллективов и лиц, занесенных на районную Доску Почета.

Памятник погибшим воинам и партизанам

11.00-11.40 — митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков;

11.40-12.00 — шествие «Беларусь помнит».


Вальс Победы, рыцарский турнир и праздничный салют

Городской стадион

12.00-14.00 — торжественное открытие праздника, тематический концерт «Счастье жить в мирной стране»;

14.00-14.10 — акция «Вальс Победы»;

14.10-15.00 — концертная программа исполнителей народного творчества «Песней славлю край родной»;

19.00-20.00 — концерт популярной песни «Ретро-шлягер»;

20.00-21.00 — концерт эстрадных исполнителей Вороновщины «Музыка без границ»;

21.00-22.00 — концерт с участием звезды белорусской эстрады Ольги Плотниковой и певца Влада Чижикова;

22.00-22.10 — общереспубликанская акция «Споем гимн вместе»;

22.10 — праздничный салют.

Городской парк, летняя эстрада

12.00-14.30 — детские игровые программы;

15.00-16.00 — концерт детского творчества «Мы — будущее страны»;

16.00-17.30 — рыцарский турнир;

17.30-18.30 — интерактивное театрализованное представление «Приключения Бубы» Белорусского игрового театра ростовых кукол Dolls4All;

18.30-19.30 — детская дискотека «Веселые нотки»;

19.30-22.00 — ретро-дискотека «Попурри 90-х».

Городской парк

13.00-14.30 — первенство по армрестлингу;

13.00-15.00 — фигурное вождение велосипеда.

Городской парк, мини-футбольная площадка

12.00-17.00 — Кубок по мини-футболу.

С 12.00 до 21.00 в городском парке будут работать праздничная торговля; площадка игровых детских аттракционов; аквагрим; фотозоны; тематические подворья; мини-музей с выставкой-инсталляцией «Поезд Победы»; театр военной книги «И память подвига нам книга оживляет»; подворье «Полевая кухня»; ветеранское подворье; стоянка на привале «Беларусь пявучая»; выставка народных умельцев Вороновщины «Беларусь — жыцця майго крыніца!»


Вальс Победы, рыцарский турнир и праздничный салют

 
 
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ПРОГРАММАпраздничных мероприятий ко Дню Независимости Республики Беларусь и75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 3 июля в...
 
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